Diablo 4: tutte le scene del video della BlizzCon 2021 sono in-engine, rivela Blizzard

Ai microfoni di PCGamesN, l'Art Director di Blizzard John Mueller è tornato a farci rivivere le emozioni della BlizzCon 2021 spiegando come le scene del trailer della Tagliagole di Diablo 4 siano state interamente realizzate con il motore grafico del kolossal action ruolistico.

Nel corso dell'intervista concessa a margine dell'ultima manifestazione videoludica organizzata in streaming da Blizzard, l'esponente del team creativo che sta dando forma al monumentale progetto di Diablo 4 ha discusso del video della Classe della Tagliagole e spiegato come "è un qualcosa di cui non abbiamo parlato in maniera specifica, ma sì, confermo che tutte le scene ammirate in quel trailer sono in-engine".

Lo stesso Mueller sottolinea inoltre come "ovviamente Blizzard ha una lunga tradizione di splendide esperienze cinematografiche. Onestamente, non so davvero come il nostro team interno che realizza queste esperienze cinematiche sia riuscito a fare quelle cose incredibili, perchè noi sviluppatori non sappiamo fare molte di quelle cose. Voglio dire, avete visto la scena in cui la pelle dell'orecchio si allunga mentre viene appesa al gancio? Devo chiedere a Doug Alexander (il regista di Blizzard Animation, ndr) come ci sia riuscito perché è un effetto fantastico".

Nel chiudere il suo intervento, Mueller spiega che il team di sviluppo sta valutando l'ipotesi della modifica dinamica dei filmati in-engine di Diablo 4 in base alle scelte compiute dai giocatori nella caratterizzazione dell'aspetto e negli elementi di vestiario dei propri personaggi, proprio in ragione del fatto che il titolo utilizza il motore grafico per renderizzare le scene in cinematica.