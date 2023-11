Diablo 4 è in sconto per il Black Friday su PlayStation, Xbox e PC

Activision Blizzard ha deciso di celebrare il Black Friday con un'ondata di sconti che permettono ai giocatori di acquistare Diablo 4 ad un prezzo di favore.

L'infernale action RPG è in offerta su tutte le piattaforme: è infatti possibile acquistare Diablo 4 con il 40% di sconto su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Per chi se lo stesse chiedendo, il gioco è scontato sia nell'edizione standard che in quelle più costose, ossia la Deluxe e la Ultimate.

Ecco di seguito il prezzo del gioco in occasione del Black Friday:

Diablo IV Standard Edition a 47,99 euro

Diablo IV Digital Deluxe Edition a 59,99 euro

Diablo IV Ultimate Edition a 65,99 euro

Ma non è finita qui, poiché il team di sviluppo ha deciso di fare le cose in grande e, per favorire chi acquisterà il gioco in questi giorni e chi deve ancora raggiungere il Livello 100 dal day one, ha dato il via all'evento Benedizione della Madre. L'iniziativa, che inizierà oggi alle ore 19:00 e terminerà alla stessa ora del 27 novembre 2023, consiste in un aumento del 35% ai Punti Esperienza e all'oro ottenuti sia nel Regno Stagionale che in quello Eterno, a tutti i Livelli del Mondo.

