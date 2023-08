Diablo 4, scoperto un glitch per duplicare gli oggetti: Blizzard blocca gli scambi

Nel corso delle ultime ore è accaduto qualcosa di inaspettato sui server di Diablo 4. Blizzard Entertainment ha infatti dovuto disabilitare urgentemente il sistema di scambi dell'action RPG a causa di un exploit che molti stavano utilizzando per accumulare quantità spropositate di loot e oro.

Al momento non vi sono dettagli specifici sul glitch scoperto dagli utenti, ma l'unica certezza riguarda il fatto che una ristretta cerchia di giocatori ha scoperto questa falla e l'ha utilizzata per duplicare non solo i pezzi d'equipaggiamento più rari (per poi rivenderli a cifre folli), ma anche per accumulare generose quantità di denaro, risorsa preziosa per chi si trova in endgame e vuole modificare le caratteristiche di armi ed armature.

Proprio per questa ragione, la software house ha immediatamente disabilitato la possibilità di scambiare oggetti con altri utenti, che tornerà a funzionare solo quando l'exploit verrà sistemato. Nel frattempo, un esponente di Blizzard ha confermato sul Reddit ufficiale di Diablo 4 che tutti i giocatori che hanno approfittato di questo problema verranno puniti con il ban, che invece non coinvolgerà coloro i quali hanno acquistato oggetti, poiché tra questi potrebbero esservi utenti ignari dell'esistenza dell'exploit.

Per chi non lo sapesse, in Diablo 4 non esiste una casa d'aste come quella vista al lancio del terzo capitolo, ma gli utenti si organizzano su server Discord per effettuare scambi che riguardano oggetti di vari livelli di rarità (non unici, fortunatamente). Stando alle ultime indiscrezioni, è proprio su uno di questi canali della celebre app che un utente ha venduto una preziosa Balestra alla folle cifra di 30 milioni di monete d'oro. Sembrerebbe che sia stata proprio questa la transazione che ha inevitabilmente attirato l'attenzione degli sviluppatori, che hanno quindi deciso di intervenire in maniera tempestiva.

In attesa di scoprire come si evolverà la faccenda, vi ricordiamo che Blizzard ha bannato i giocatori di Diablo 4 che hanno usato un grave exploit stagionale.