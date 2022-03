Diablo 4: scopriamo le oscure ambientazioni in un nuovo video gameplay

Dopo aver dissipato i dubbi sulla data di lancio di Diablo Immortal apparsa su Apple Store, Blizzard Entertainment ci permette di gettare un nuovo sguardo sulle ambientazioni di Diablo 4 con un nuovo video gameplay.

Si tratta essenzialmente di un filmato esplorativo, privo di scene di combattimento, che ci accompagna alla scoperta di tre regioni che potremo attraversare ne corso dell'avventura: Scosglen Coast, Orbei Monastery, e Kyovoshad.

La costa di Scosglen è composta da diversi insediamenti posizionati in cima alle scogliere. Come vano tentativo di resistere alle intemperie del clima rigido, gli abitanti di quest'area hanno costruito diverse abitazioni con qualsiasi materiale si trovi in zona: pietra, legno e paglia, per la maggior parte. Un luogo di consolazione per i coraggiosi pescatori che navigano in questi mari insidiosi.

Come molti degli edifici di Sanctuary, anche il Monastero di Orbei versa in stato di abbandono. L'obiettivo del team è comunicare visivamente che, sebbene questo luogo sia nelle prime fasi del suo decadimento, un tempo era un'importante base di apprendimento per i monaci di Zakarum. L'architettura di Zakarum è più distinta e raffinata, e le sue strutture sono adornate con dettagli decorati e spesso accompagnate da elaborate statue.

Il video mostra l'estremità meridionale di Kyovoshad, che include i più semplici dei rifugi per le persone indifese. Alcuni si aggrappano alle mura cittadine a strapiombo sulla sottostante colata glaciale. L'area sarà densamente popolata da alloggi tipici dei bassifondi urbani.

Questo è solo un assaggio delle cinque regioni e delle centinaia di dungeon presenti in Diablo 4.