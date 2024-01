Diablo 4 Season 3: le macchine infernali si risvegliano nella Stagione dei Costrutti!

La macchina comunicativa di Blizzard si rimette in moto (e non solo metaforicamente) per svelare i segreti della Stagione 3 di Diablo 4: la prossima fase ingame che attraverserà la dimensione a tinte oscure di Sanctuarium si chiamerà 'Stagione dei Costrutti' e porterà in dote tante sorprese 'meccaniche'.

Dalle colonne del sito ufficiale di Blizzard, la casa di Irvine ci immerge nelle atmosfere della nuova fase di Diablo 4 per prepararci all'arrivo delle "Forze elementali che si radunano tra le profondità delle sabbie turbinanti per gli scopi malevoli del demone Malphas. Solo scendendo ben al di sotto della superficie e risalendo alla fonte sarete in grado di epurare questa minaccia maledetta".

La Stagione dei Costrutti, che avrà ufficialmente inizio alle ore 19:00 italiane di martedì 23 gennaio su PC, PlayStation e Xbox, introdurrà le Cripte, una nuova spedizione che consentirà ai giocatori di scoprire i potenti segreti del Telaio di Zoltun Kulle, il compagno Costrutto Siniscalco robotico, le classifiche settimanali delle Forche Caudine e tante altre sorprese, come la Marea Infernale quasi permanente.

Il nuovo companion robot, da costruire dopo aver acquisito il Telaio di Zoltun Kulle nella prossima serie di missioni stagionali, potrà essere potenziato attraverso le Pietre di Controllo e le Pietre di Regolazione recuperate dalle cripte e dai luoghi più pericolosi di Sanctuarium: starà quindi ai giocatori scegliere i potenziamenti da applicare per trasformare il Siniscalco nel perfetto alleato per il proprio alter-ego.

Per ogni altro approfondimento, in calce alla notizia trovate il link all'articolo pubblicato da Blizzard per elencare tutte le aggiunte, migliorie e ottimizzazioni previste sin dal lancio della Stagione 3. A chi ci segue, ricordiamo inoltre che alle ore 18:00 italiane di giovedì 18 gennaio il team di Blizzard terrà un livestream interamente dedicato alla Stagione 3 di Diablo 4.