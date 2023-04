Diablo 4: i segreti dell'endgame nel nuovo trailer di Blizzard con gameplay inedito

Dopo aver lasciato al boss Mike Ybarra l'onere di precisare gli orari di apertura dell'accesso anticipato a Diablo 4 per i preorder delle edizioni Deluxe e Ultimate, i ragazzi di Blizzard riaprono i cancelli di Sanctuarium per mostrarci le numerose attività da svolgere nell'endgame del loro prossimo action GDR.

Il filmato di approfondimento confezionato dalla casa di Irvine ci immerge nelle atmosfere a tinte oscure di Sanctuarium con delle scene di gameplay inedite arricchite dal commento degli sviluppatori.

Tra missioni speciali, dungeon pieni di mostri e sfide contro i temibili World Boss, starà ai giocatori scegliere gli equipaggiamenti e i potenziamenti più adatti per affrontare le attività endgame più arcigne, sia da soli che in compagnia degli altri esploratori di Sanctuarium desiderosi di livellare il proprio alter-ego una volta completato il percorso narrativo della campagna principale incentrata sull'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti.

La commercializzazione di Diablo 4 è prevista per il mai troppo vicino 6 giugno su PC, PS4 e Xbox One, come pure su PlayStation 5 e Xbox Series X|S in versione ottimizzata per le console Sony e Microsoft di ultima generazione. Dopo aver ammirato il video speciale in apertura d'articolo, potete approfondire ulteriormente il gameplay dell'attesissimo ARPG di Blizzard leggendo il resoconto della nostra prova con la Beta di Diablo 4.