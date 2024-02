Diablo 4: tutti i contenuti di Risveglio Lunare, l'evento della Stagione dei Costrutti

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura dell'evento Risveglio Lunare di Diablo 4, e così i ragazzi di Blizzard invitano tutti gli esploratori di Sanctuarium a partecipare alle attività di questa importante fase ingame legata alle sfide della Stagione dei Costrutti.

Destinato a concludersi il prossimo 20 febbraio, Risveglio Lunare è un evento che offre a tutti i giocatori di Diablo 4 l'opportunità di attingere alle energie mistiche presenti nei santuari e di conoscere e festeggiare l'antica tradizione Xiansai accedendo al Mercato Notturno Lunare di Ying-Yue.

Il Risveglio Lunare di Diablo 4 porta in dote i Santuari Lunari ornati da un drago e il Favore degli Antenati, grazie ai quali è possibile accedere a un bonus del 50% sui Punti Esperienza acquisiti dal proprio eroe e ad un aumento del 30% della velocità di movimento.

L'aumento della reputazione con il Favore degli Antenati è possibile sia affrontando i dungeon che le attività open world. Nel novero degli interventi legati alla nuova fase ingame di Diablo 4 troviamo anche gli Effetti Potenziati dei Santuari Lunari, come la possibilità di evocare bombe sacre, bombardamenti a grappolo, aumento della velocità di attacco e altro ancora.

Quanto al Mercato Notturno, il nuovo negozio accessibile nell'area settentrionale di Ked Bardy propone ricompense a tema Risveglio Lunare tra boost di esperienza, potenziamenti per l'equipaggiamento e personalizzazioni estetiche per il proprio alter-ego. Spazio infine alle Ricompense speciali del Negozio, con un'ampia selezione di oggetti da acquisire come le skin per le armi, i marchi dei giocatori, i trofei delle cavalcature, le armature e i pacchetti per eventi con temi come Gratitudine, Potere e Fortuna. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a restare su queste pagine per leggere la nostra recensione di Diablo 4.