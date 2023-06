Diablo 4 e i segreti di Sanctuarium: Blizzard descrive la Colonna Sonora

Sulle ali dell'entusiasmo di Rod Fergusson per i record di Diablo 4, Blizzard confeziona un nuovo approfondimento sui segreti di Sanctuarium che descrive il lavoro svolto dalla casa di Irvine per realizzare la Colonna Sonora dell'ARPG approdato di recente su PC, PlayStation e Xbox.

A farci da Cicerone tra i segreti dell'impalcatura audio eretta da Blizzard per caratterizzare Sanctuarium ci pensano Ted Reedy e Leo Kaliski: i due Senior Composer di Diablo 4 spiegano di aver lavorato instancabilmente per creare un'esperienza sonora che si integri alla perfezione con l'atmosfera e il tessuto narrativo di Sanctuarium.

"La musica di Diablo IV ha una pluralità di funzioni: dà un tono alle diverse regioni della mappa, creando paesaggi sonori unici che migliorano l'esperienza immersiva del giocatore", spiega Ted Reedy prima di sottolineare come gran parte della musica di Diablo 4 è "ambientale o d'atmosfera, e si adatta dinamicamente agli eventi del gioco".

Come giustamente sottolineato dai due esponenti di Blizzard, Diablo 4 non contempla la possibilità di una vittoria netta e ciò non poteva che riflettersi nella musica di Sanctuarium, con sonorità che riprendono i temi dell'oscurità, della desolazione e della follia per intrecciarsi alla pervasività del conflitto che coinvolge ogni guerriero di questo mondo sull'orlo della catastrofe.

L'intera colonna sonora di Diablo 4 può essere ascoltata sulle piattaforme di Spotify e Apple Music. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine potete trovare la nostra recensione di Diablo 4.