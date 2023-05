Diablo 4 e i segreti di Sanctuarium: l'inferno ARPG ha inizio con il video di Blizzard

Concluso con successo il Server Slam di Diablo 4, per i ragazzi di Blizzard è giunta l'ora di pubblicare un video approfondimento incentrato, questa volta, sul lavoro svolto da sviluppatori, designer e autori per "dare inizio alla nuova saga" da vivere esplorando la dimensione a tinte oscure di Sanctuarium.

Il filmato datoci in pasto dalla casa di Irvine descrive gli sforzi profusi da Blizzard per erigere l'impalcatura ludica, narrativa e contenutistica di Sanctuarium, uno scenario che, a detta degli stessi autori californiani, "inaugurerà una nuova e audace saga nell'Inferno di Diablo".

Partendo dalle spettacolari sequenze in cinematica che andranno a impreziosire la campagna principale, il video ci offre una veloce infarinatura sugli eventi più dirimenti della trama per farci intuire l'importante ruolo che dovremo interpretare insieme agli altri esploratori delle lande maledette di Sanctuarium.

I cancelli dell'Inferno si riapriranno ufficialmente il 6 giugno, giusto in tempo per il lancio ufficiale di Diablo 4 su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nel frattempo, vi consigliamo di rimanere su queste pagine per leggere il nostro speciale su Diablo 4 in bilico tra due mondi, un approfondimento accompagnato dal resoconto della prova con la Beta.