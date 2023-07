Diablo 4: questo semplice glitch riduce il farming nella Stagione 1

Sono trascorsi un paio di giorni dal debutto della Stagione degli Abietti di Diablo 4 e, con una certa celerità, gli utenti hanno già scoperto un semplice trucco che consente di ridurre il grinding richiesto per il completamento di una sfida del Percorso Stagionale.

Al Capitolo 3 della schermata del Percorso Stagionale è infatti disponibile un incarico che chiede ai giocatori di portare a termine Sussurri a sufficienza da ottenere un totale di 10 ricompense presso l'Albero dei Sussurri. Sembrerebbe però che sia sufficiente ottenerne solo una per terminare la missione: un giocatore ha scoperto che lo stesso oggetto può essere lasciato cadere per poi essere raccolto più volte, così da illudere il gioco e fargli credere che si stiano ottenendo ulteriori ricompense.

È chiaro che il trucco in questione non rivoluzionerà la vostra partita, ma grazie ad esso potreste dedicarvi ad altre attività endgame come il PvP e la Marea Infernale, entrambi protagonisti di altre sfide. Dopotutto richiedere 10 contenitori di ricompense all'Albero dei Sussurri richiederebbe un bel po' di tempo. Va inoltre precisato che non occorre avere accesso al Capitolo 3 del Percorso Stagionale per completare la missione, visto che è possibile soddisfare la richiesta sin da subito e poi riscuotere la ricompensa in un secondo momento.

A proposito di trucchi, avete letto i nostri consigli per affrontare la Stagione degli Abietti di Diablo 4?