Diablo 4 Stress Test: come partecipare alla Beta, date, contenuti e ricompense gratis

Alla fine Rod Fergusson ha mantenuto la promessa e nel corso del Developer Update di Diablo 4 è stata annunciata ufficialmente la nuova Open Beta di maggio, la quale prende il nome di Stress Test. Andiamo alla scoperta di tutti i dettagli su questa versione di prova dell'action RPG.

Date

Lo Stress Test, nome dato dagli sviluppatori poiché l'obiettivo è quello di mettere sotto pressione i server, si terrà dal 12 maggio 2023 alle ore 21:00 del fuso orario italiano fino al 14 maggio alla stessa ora. Si tratta di un'unica sessione e non dovrebbero esserci interruzioni se non in caso di problematiche gravi.

Come partecipare

Dal momento che lo scopo di questo test è quello di mettere sotto sforzo i server di Diablo 4, la beta sarà aperta a tutti su PC(Battle.net), Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4. Per partecipare non sarà necessario alcun tipo di registrazione e sarà sufficiente scaricare i file della beta dai vari store al momento dell'uscita. Probabilmente i file verranno messi a disposizione con qualche ora d'anticipo per consentire il preload a tutti gli interessati. In ogni caso, chi ha già partecipato alla vecchia Open Beta può scaricare il gioco dalla raccolta: in questo modo dovrà eseguire solo il download di un aggiornamento per riprendere a giocare il prossimo 12 maggio 2023.

Classi

Sin dall'inizio della nuova Beta, i giocatori di Diablo 4 avranno libero accesso a tutte le classi disponibili. Potrete quindi giocare con il Barbaro, il Druido, il Negromante, il Tagliagole o l'Incantatore.

Contenuti

Per quello che riguarda invece i contenuti della beta di maggio di Diablo 4, non ci sono differenze sostanziali con quanto visto nell'Open Beta a marzo. Si potrà infatti creare un personaggio ed affrontare le fasi iniziali dell'avventura, giungendo fino alla fine dell'Atto 1. Saranno anche disponibili alcune quest secondarie, la possibilità di esplorare le Vette Frantumate e di prendere parte sia agli eventi pubblici che alla battaglia con Ashava, l'unico World Boss della beta. In aggiunta, sarà possibile testare i cambiamenti apportati alle classi in seguito alla vecchia beta e un drop rate dei leggendari identico a quello che si troverà nella build finale.

World Boss

Ecco di seguito il calendario completo degli orari in cui si potrà affrontare il World Boss, Ashava, durante lo Stress Test:

13 maggio 2023 alle ore 18:00

13 maggio 2023 alle ore 21:00

14 maggio 2023 alle ore 00:00

14 maggio 2023 alle ore 03:00

14 maggio 2023 alle ore 06:00

14 maggio 2023 alle ore 09:00

14 maggio 2023 alle ore 12:00

14 maggio 2023 alle ore 15:00

14 maggio 2023 alle ore 18:00

Progressi

Blizzard ha confermato che tutti i progressi registrati nel corso dell'Open Beta di marzo sono stati cancellati. Questo significa che i giocatori che parteciperanno alla beta di maggio di Diablo 4 dovranno ricominciare da zero. In questo caso, il livello massimo che si potrà raggiungere sarà il 20 e non il 25.

Ricompense gratis

Di seguito trovate l'elenco delle ricompense gratis della beta di maggio di Diablo 4:

Titolo Morto Iniziale/Vittima Iniziale: ottenuto raggiungendo Kyovashad con un personaggio

ottenuto raggiungendo Kyovashad con un personaggio Titolo Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura: ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio

ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio Oggetto cosmetico Sacca del Lupo della Beta: ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio

ottenuto raggiungendo il livello 20 con un personaggio Trofeo cavalcatura Grido di Ashava: ottenuto sconfiggendo Ashava con un personaggio di livello 20

Chi ha ottenuto le prime tre ricompense non dovrà sbloccarle nuovamente. L'unica aggiunta rispetto a quanto visto nell'Open Beta riguarda il trofeo, che si può ottenere semplicemente eliminando almeno una volta il World Boss.

In attesa di rimettere le mani sul gioco, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra guida per muovere i primi passi nella beta di Diablo 4, la quale è perfettamente valida anche per la prossima sessione di test.