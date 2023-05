Diablo 4 sfiora il Perfect Score su Famitsu, vicinissimo al 40/40

Il numero 1800 di Famitsu arriverà nelle edicole giapponesi il primo giugno ma come di consueto possiamo scoprire in anteprima i voti delle recensioni: questa settimana sono solo tre, tra cui quella di Diablo IV mentre manca la recensione di Street Fighter 6, che uscirà presumibilmente sul numero 1801.

Diablo 4 è piaciuto particolarmente ai redattori, il gioco Blizzard si porta a casa un voto totale di 37/40 (9/9/9/10) sfiorando dunque il Perfect Score. L'ultimo gioco ad essere stato premiato con 40/40 è The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e chissà se quest'anno ci sarà qualche altro titolo in grado di raggiungerlo o superarlo.... magari Final Fantasy 16 per PS5 in uscita il 22 giugno?

In ogni caso, Diablo 4 registra una accoglienza decisamente positiva, meno brillanti invece i voti di Fallen Knight (26/40) e Glitch Busters Stuck on You (31/40), due titoli comunque non particolarmente celebri o attesi in Occidente.

Nella nostra recensione di Diablo 4 abbiamo lodato il gioco di Blizzard definendolo uno dei migliori della serie, un titolo solido ma ancora "work in progress" per certi aspetti, trattandosi di un gioco live in continua evoluzione, il futuro di Diablo 4 è ancora tutto da scrivere e il cammino del gioco è anzi appena iniziato.