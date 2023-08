Diablo 4 sfonda tutto negli USA: è il terzo gioco più venduto del 2023

Come rivelato dalle ultime statistiche commerciali diffuse da Mat Piscatella di Circana, Diablo 4 è stato il gioco più venduto negli USA a giugno 2023 superando la concorrenza di Final Fantasy XVI e Street Fighter 6. Ma l'opera Blizzard Entertainment è andata ancora oltre questi risultati.

Sempre secondo i dati di Circana, negli Stati Uniti Diablo IV si è già imposto sul podio dei giochi più venduti di tutto il 2023 in appena un mese di commercializzazione. Davanti a lui ci sono infatti solamente The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, esclusiva Nintendo Switch pubblicata a maggio, ed Hogwarts Legacy, arrivato su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S a febbraio per poi sbarcare anche su PS4 e Xbox One a maggio.

Resta chiaramente da vedere come si comporteranno a livello commerciali i prossimi giochi di punta dell'annata, ma in ogni caso per Blizzard si tratta di una grande soddisfazione destinata probabilmente a crescere ancora di più. Del resto, Diablo 4 è il gioco Blizzard venduto più velocemente di sempre ed p già riuscito a raggiungere la bellezza di 10 milioni di giocatori. Di fronte a questo successo aspettiamoci dunque un supporto costante da parte degli sviluppatori per la loro opera, pronta ad offrire sempre più Stagioni e contenuti ai suoi fan nel prossimo futuro.