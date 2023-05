Diablo 4: il Signore del Terrore e la guerra di Sanctuarium in video

Dopo aver raccontato la storia di Lilith, Inarius e della creazione di Sanctuarium, nel terzo capitolo del Libro di Lorath di Diablo 4 i ragazzi di Blizzard ci immergono nelle atmosfere dell'ARPG per descrivere le gesta compiute dal Signore del Terrore.

Il temibile luogotenente delle legioni demoniache viene descritto come una delle principali cause del cataclisma scatenato sul regno di Sanctuarium e sui suoi abitanti, chiamati a sopravvivere durante l'eterna battaglia tra il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti.

Il nuovo filmato confezionato dalla casa di Irvine offre così un contesto narrativo alle carneficine di mostri che caratterizzeranno l'esperienza di gioco da vivere nei panni del proprio guerriero prediletto. La sfida che gli esploratori di Sanctuarium dovranno raccogliere per ristabilire l'ordine in una terra dilaniata da questo conflitto, di conseguenza, sarà piena di insidie e ostacoli da superare, sia da soli che in compagnia degli altri guerrieri.

Già che ci siamo, vi consigliamo di rimanere su queste pagine per ammirare il trailer live action di Diablo 4 datoci in pasto da Blizzard per solleticare la curiosità dei fan in vista dell'apertura dei server, prevista per il prossimo 6 giugno su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.