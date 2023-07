Diablo 4: il sistema Rebirth di Diablo 3 potrebbe tornare nelle prossime Stagioni

Come sappiamo, all'arrivo della Stagione 1 di Diablo IV sarà necessario creare da zero un nuovo personaggio per affrontare le sfide pensate da Blizzard Entertainment, senza la possibilità di poter importare il proprio guerriero già creato in precedenza. Questa situazione però potrebbe cambiare in futuro.

Rispondendo ad un follower su Twitter, il global community development director Adam Fletcher lascia intendere che gli sviluppatori potrebbero considerare l'idea di creare una sorta di "sistema Rebirth" per Diablo IV che permetterebbe agli utenti di importare i propri personaggi già creati nelle prossime Stagioni. "Rebirth non è una feature di Diablo IV al momento, ma ce lo hanno già chiesto alcune volte e dunque il team ne è al corrente", queste nello specifico le parole di Fletcher sulla questione.

Il sistema Rebirth è stato introdotto in Diablo III e, qualora non dovesse subire alcuna modifica rispetto al precedente episodio, potrebbe permettere ai giocatori di iniziare le nuove Stagioni di Diablo IV con i loro personaggi originali seppur senza la possibilità di trasferire equipaggiamenti ed esperienza. Tuttavia, pur ripartendo da zero, si tratterebbe sempre dello stesso eroe che andrebbe dunque nuovamente sviluppato. Per molti giocatori questa opzione sarebbe comunque preferibile rispetto al dover ricreare per intero un personaggio solo per affrontare le Stagioni, pertanto non è da escludere che Blizzard possa effettivamente implementare una simile meccanica nel prossimo futuro.

In attesa dunque di scoprire se il sistema Rebirth farà il suo ritorno ed eventualmente in che forma, gli autori hanno già confermato che nella Stagione 1 di Diablo 4 si potranno creare build rotte e stupide. Nel frattempo Blizzard ha smentito l'arrivo di Diablo 4 su Xbox Game Pass dopo che alcuni avvistamenti avevano lasciato intendere una simile possibilità