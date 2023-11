Diablo 4: dalla Fase 2 della Stagione del Sangue alla Season 3, le sorprese in arrivo

Nel corso della BlizzCon 2023, la casa di Irvine ha svelato l'espansione di Diablo 4 Vessel of Hatred e aperto una finestra sui contenuti inediti e sulle sorprese in arrivo nella seconda fase della Stagione del Sangue.

La seconda parte dell'attuale fase stagionale del kolossal action ruolistico porterà in dote diverse migliorie, aggiunte e sorprese per tutti gli esploratori di Sanctuarium. Il valzer degli annunci di Blizzard sul palco della BlizzCon 2023 parte dalla conferma dell'imminente introduzione di cinque anelli unici di classe, ciascuno dei quali ci permetterà di accedere alcuni poteri della precedente Stagione degli Abietti.

Dal 5 dicembre, l'universo ARPG di Diablo 4 accoglierà una funzionalità in anteprima legata all'incantamento per l'Occultista che ci permetterà di scoprire gli affissi possibili. Sempre per il 5 dicembre è atteso il Mattatoio di Zir, un evento che si protrarrà per sei settimane e che, a detta di Blizzard, "sarà ampiamente giocabile e pensato per chi ha raggiunto il livello 100, ucciso Ultra Duriel e padroneggiato le altre sfide della Stagione del Sangue". Sopravvivendo a queste sfide endgame si avrà diritto al Glifo d'Eccellenza realizzato col sangue stesso di Lord Zir.

Chi trascorrerà le festività a Sanctuarium potrà ampliare ulteriormente l'equipaggiamento del proprio alter-ego partecipando all'evento Morbo di Mezz'Inverno. Quanto al futuro, Blizzard preannuncia l'arrivo di una nuova tipologia di sfida settimanale come parte delle sorprese della Stagione 3: "Nelle Forche Caudine potrai gareggiare in una classifica della tua classe contro tutto il mondo. Al termine di ogni settimana, chi avrà il grado più alto si conquisterà un posto nella Sala degli Antichi stagionale per l'eternità".

Qualora ve lo foste perso, qui trovate un nostro speciale con 5 motivi per giocare la Stagione del Sangue di Diablo 4.