Diablo 4 è spacciato se Blizzard non sistema i problemi: l'avvertimento di Asmongold

Diablo 4 ha fatto registrare il miglior lancio della storia di Blizzard, ma rischia un'emorragia di giocatori secondo Asmongold, noto streamer e content creator visibilmente infastidito da una serie di problematiche che affliggono il gioco.

La celebrità americana, nota nell'ambiente per le sue profonde conoscenze su World of Warcraft e sui giochi di ruolo in generale, in una delle sue ultime trasmissioni non è riuscito a trattenere tutto il suo malcontento nei confronti di Diablo 4, che a parer suo non si troverebbe in uno stato perfetto.

"Credo che saranno gli interventi di Blizzard nei prossimi sei mesi a segnare la fortuna o la distruzione del gioco", ha affermato Asmongold. "Attualmente ci sono dei chiari problemi e le soluzioni a questi problemi sono stati rimandate ad una data futura che non consociamo ancora".

Asmongold, tra le altre cose, si riferisce al richiestissimo fix delle Resistenze non fisiche nei World Tier più avanzati. I giocatori impegnati nell'endgame ritengono che siano fin troppo deboli, anche se adeguatamente supportate da oggetti potenziati per lo scopo. La loro fallacia è ancor più evidente se vengono messe a confronto con altre tipologie tipi di Resistenze, ben più efficaci. Blizzard è al corrente del problema e ha promesso tutti i bilanciamenti del caso nella Stagione 2 di Diablo 4, peccato che non è neppure cominciata la Stagione 1, il cui inizio è fissato a metà luglio.

"Che c***o ci gioco a fare alla Stagione 1? Perché devo aspettare la Stagione 2? È scandaloso. Si aspettano che le persone aspettino pazientemente il tempo che decidono loro?", per nulla contento di dover giocare "la peggior versione certificata di Diablo 4" per almeno altri tre mesi.

