Diablo 4: spuntano online nuove immagini dell'art book che ne confermano l'esistenza

Ci sono ormai ben pochi dubbi sull'esistenza di Diablo 4, attesissimo sequel il cui annuncio dovrebbe essere fatto questa sera nel corso della cerimonia d'apertura del BlizzCon 2019. A dare ulteriore conferma dell'arrivo del gioco sono nuovi scatti dell'art book dedicato al gioco.

Una delle immagini in questione, che potete trovare nei tweet in calce alla notizia, mostrano il numero romano IV al fianco di un disegno che ritrae il Barbaro. Si tratta di un'immagine molto simile a quella pubblicata da Blizzard sui propri social nel corso degli ultimi giorni e che quindi potrebbe essere la conferma definitiva non solo dell'annuncio del quarto capitolo della serie, ma anche dell'aspetto che avrà la classe solitamente focalizzata sul combattimento corpo a corpo. Tra le altre immagini si può notare anche la presenza di Lilith, che secondo altri rumor dovrebbe prendere il posto di Diablo e fungere da antagonista nelle vicende narrate.

A questo punto non ci resta che attendere ancora qualche ora per scoprire tutti i dettagli su Diablo 4, Overwatch 2, la nuova espansione di World of Warcraft e il vociferato Auto Chess di Hearthstone.

Sapevate che, stando ad alcune voci di corridoio, Diablo 4 sarà più cupo e oscuro rispetto al suo predecessore?