Diablo 4 Stagione 1, arrivano i nuovi contenuti: data e orario dell'evento Blizzard

In attesa degli annunci in programma per l'edizione 2023 della BlizzCon, è tempo di scoprire quali saranno i prossimi contenuti in arrivo nell'immaginario demoniaco di Diablo IV.

Dal team di sviluppo della produzione Blizzard, arriva infatti la conferma dell'imminente reveal della Stagione 1 del gioco. Tramite un ricco piano di supporto post lancio, la software house si appresta a introdurre in-game un'ampia selezione di contenuti aggiuntivi. Tutti i dettagli in merito saranno svelati nel corso della settimana, con un appuntamento dedicato già in programma a calendario.

I giocatori in viaggio attraverso Sanctuarium sono invitati a farsi trovare pronti in vista della live organizzata dagli sviluppatori per la giornata di giovedì 6 luglio. A partire dalle ore 20:00 in punto del fuso orario italiano, i canali di Blizzard ospiteranno infatti una diretta streaming volta a presentare tutti i contenuti della Stagione 1 di Diablo IV. L'evento sarà trasmesso sul canale Twitch ufficiale di Blizzard, con il game director Joseph Piepiora e il lead game producer Timothy Ismay già pronti a descrivere anche i diversi update in programma per il gioco.



Nel corso della live, sarà probabilmente annunciata anche la data di inizio della Stagione 1 di Diablo IV, al momento genericamente attesa per la seconda metà di luglio.