Diablo 4: con la Stagione 1 arriverà un importante cambiamento per le gemme

In attesa che Blizzard Entertainment annunci la data d'uscita della Stagione 1 di Diablo 4, sono emersi importanti dettagli in merito ad una delle novità in arrivo con il prossimo aggiornamento.

Pare infatti che gli sviluppatori abbiano ascoltato le lamentele dei videogiocatori e, pertanto, una delle meccaniche di gioco subirà una piccola modifica. In tantissimi non hanno apprezzato il fatto che le gemme da incastonare occupino spazio nell'inventario, costringendo il giocatore a fare spesso e volentieri ritorno all'accampamento per poterle depositare nella cassa comune. Fortunatamente a breve non sarà più così e, stando alle dichiarazioni del team di sviluppo, col debutto della prima stagione dell'action RPG arriverà un aggiornamento che introdurrà una scheda aggiuntiva dello zaino dedicata esclusivamente a questi preziosi oggetti.

Per chi non lo sapesse, le gemme sono accessori che alterano le proprietà dell'equipaggiamento e possono essere inserite esclusivamente nelle armi o nelle armature che dispongono di castoni. In alternativa, è possibile utilizzare rari ingredienti per aggiungere un castone ai pezzi d'equipaggiamento.

In attesa di scoprire quali saranno le altre novità della patch, vi ricordiamo che le ricompense della Stagione 1 di Diablo 4 saranno uguali per ogni classe.