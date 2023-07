Diablo 4 Stagione 1, nuovi Aspetti Leggendari: come sbloccarli e cosa fanno

L’ultima patch di Diablo 4, che precede la Stagione degli Abietti, non ha solo scatenato qualche polemica ma ha anche introdotto nuovi contenuti che faranno felici i giocatori dell’action RPG. Fra questi troviamo ben sette Aspetti Leggendari: scopriamo quali sono e che effetti hanno.

Prima di passare in rassegna i nuovi Aspetti Leggendari, è bene precisare che le modalità per ottenerli sono diverse rispetto ai pezzi d’equipaggiamento unici della Stagione 1 di Diablo 4. In questo caso non è necessario giocare al Livello del Mondo 4 per trovarli e, inoltre, è possibile che i nemici li lascino cadere sia nel Regno Eterno che nel Regno Stagionale.

Coraggio (Aspetto di Utilità - Classe: tutte)

Applicando questo Aspetto all’equipaggiamento, quando ci sono almeno cinque nemici intorno all’eroe questi vengono storditi per 2-4 secondo (in base al roll). L’effetto ha un cooldown di 20 secondi.

Vile (Aspetto di Mobilità - Classe: tutte)

Con questo Aspetto, aumenta la velocità del personaggi del 20-40% quando ci si allontana da nemici sotto l’effetto di rallentamento oppure congelati.

Carica Ancestrale (Aspetto Offensivo - Classe: Barbaro)

Grazie a questo Aspetto, il Barbaro richiama ben quattro Antichi quando utilizza Carica. Tutte le creature evocate caricano i nemici a loro volta, infliggendo il 50-100% dei danni normali.

Sotterraneo (Aspetto Offensivo - Classe: Druido)

Il Druido può usufruire di Sotterraneo, un Aspetto di tipo Offensivo che ad ogni attivazione di un Rampicante Velenoso genera anche uno smottamento in cerchio intorno al personaggio. Tutti i nemici avvelenati subiscono inoltre il 10-20% di danni aggiuntivi dalle abilità di Terra.

Violenza Spinata (Aspetto Offensivo - Classe: Negromante)

Per i Negromanti è invece stato introdotto Violenza Spinata, anch’esso Offensivo. Si tratta di un Aspetto molto utile per chi dispone di equipaggiamento che genera Globi di Sangue: ogni volta che si attiva Lancia di Sangue, infatti, vengono evocate altre lance consumando i globi. Ciascuna Lancia di Sangue aggiuntiva infligge il 20-50% dei danni normali e dà priorità ai nemici che ancora non sono stati colpiti dall’abilità una prima volta.

Punte Pestilenziali (Aspetto Offensivo - Classe: Tagliagole)

Chi utilizza un Tagliagole trarrà vantaggio dall’Aspetto Offensivo chiamato Punte Pestilenziali, ottimo per chi ha attiva una build basata sul veleno. Grazie a questo Aspetto, ogni tre utilizzi di Perforazione si fa sì che uno di questi sia avvelenato e infligga il 100-150% dei danni standard.

Guardia Rovente (Aspetto Offensivo - Classe: Incantatore)

Si chiude con Guardia Rovente, Aspetto Offensivo per il solo Incantatore. Equipaggiando questo Aspetto, si abilita un particolare effetto: al consumo di 200-100 Mana (valore dipendente dal roll), il successivo Muro di Fuoco è gratis - non consuma la risorsa di classe - e distrugge tutti i dardi piccoli in arrivo verso il personaggio.

