Diablo 4 entra nella Stagione 1: Blizzard pubblica la Patch 1.1.0b

Le aspre critiche della community per la Patch 1.1.0 di Diablo 4 spingono i ragazzi di Blizzard Entertainment a pubblicare una versione 'riveduta e corretta' dell'aggiornamento che precede il lancio della Stagione 1 del kolossal ARPG.

"Il team di Diablo IV monitora diligentemente i vostri feedback", esordisce il messaggio condiviso dai curatori del blog ufficiale di Blizzard per informarci dell'avvenuto rollout della Patch 1.1.0b su PC, PlayStation e Xbox.

All'aggiornamento in questione ne faranno seguito tanti altri che "contribuiranno a mantenere sempre fluida la vostra esperienza nell'esplorazione di Sanctuarium" tramite correttivi, aggiunte e migliorie varie.

In attesa di questi nuovi update, e dell'evento dedicato che Blizzard terrà per rispondere alle polemiche sull'ultima patch di Diablo 4, gli utenti possono scaricare l'aggiornamento 1.1.0b per accedere a Malignant Hearts che forniscono sempre delle armature associate al potere dell'oggetto e avere la possibilità di immergersi nelle attività stagionali sin dai Livelli del Mondo 3 e 4.

Per quanto riguarda le modifiche da apportare dopo i nerf per endgame e classi che hanno fatto inferocire i giocatori di Diablo 4, presumibilmente ci sarà da attendere i prossimi hotfix 'lato server' e gli aggiornamenti maggiori che ci accompagneranno per tutta la durata della Stagione 1 di Diablo 4.