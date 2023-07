Diablo 4 Stagione 1: dalla data d'uscita alla nuova meccanica, tutte le novità

Si è fatta attendere a lungo, ma alla fine la diretta dedicata al reveal della Stagione 1 di Diablo 4 ha permesso ai giocatori di tutto il mondo di scoprire quali saranno le novità in arrivo col primo grosso aggiornamento dell'action RPG firmato Blizzard Entertainment.

Patch in arrivo

Dopo aver ricapitolato ciò che è accaduto nell'ultimo mese e ricordato agli utenti che è in arrivo un importante update prima ancora della Stagione 1 (quello che rivoluzionerà le gemme di Diablo 4, per intenderci), previsto per il 18 luglio 2023. Gli sviluppatori hanno discusso dell'hotfix in uscita nelle prossime ore: tale aggiornamento dovrebbe modificare la probabilità di ottenere gli oggetti unici più rari di Diablo 4 e sistemare piccoli bug riscontrati dai giocatori negli ultimi giorni. Rod Fergusson ha ribadito che il feedback degli utenti viene costantemente ascoltato e il ritardo di alcuni fix è dovuto esclusivamente al tempo richiesto per la loro realizzazione.

A caccia di cuori

Abbiamo poi visto il trailer d'annuncio della Stagione 1, al centro del quale vi è la richiesta d'aiuto di Cormond, un prete della Cattedrale della Luce che sembra aver scoperto un modo per debellare la piaga dei demoni da Sanctuarium, ma le sue scarse doti nel combattimento lo obbligano a chiedere aiuto agli eroi che hanno affrontato Lilith e i suoi seguaci. Questa è la premessa narrativa di quella che prende il nome della Stagione degli Abietti, il cui inizio è fissato al prossimo 20 luglio 2023. L'uomo in questione avrà un ruolo centrale nelle vicende della prima stagione. Si tratta di un NPC che potremo incontrare a Kyovashad per accettare la sua richiesta e dare il via a questa nuova avventura contro le forze del male. Stando alle parole degli sviluppatori, si tratta di una storia completamente nuova e secondaria rispetto alla campagna.

Ovviamente la stagione introdurrà una meccanica inedita: alcuni mostri Elite lasceranno infatti cadere un Cuore Abietto al momento della morte e potremo eseguire un rituale di purificazione imprigionando il cuore in maniera simile a quanto visto nel filmato d'annuncio. Completato il processo, l'organo vitale dei nemici si trasformerà in una gemma da incastonare nell'equipaggiamento con effetti unici in base al colore. Anche l'equipaggiamento verrà ampliato con nuove leggendarie e uniche di cui però non è stato svelato alcun dettaglio. Il content update introdurrà anche un nuovo boss, Varshan il Consumato, che si potrà affrontare perlustrando le Gallerie Abiette.

Passiamo ora alla questione personaggi, quella che ha fatto tanto discutere i nuovi giocatori di Diablo 4. Gli sviluppatori hanno confermato che bisognerà creare un nuovo personaggio all'inizio della Stagione 1 per poter provare le nuove meccaniche: tale eroe farà parte di un nuovo Regno e solo al termine della stagione finirà nel Regno Eterno, lo stesso in cui si trovano adesso tutti i personaggi.

Battle Pass e skin

Blizzard ha anche mostrato le splendire armature che si potranno sbloccare tramite il Battle Pass: si tratta di spaventose armature per il personaggio e la cavalcatura, oltre ad un set cosmetico per alterare l'aspetto di tutte le armi. Chiunque voglia sbloccare queste ricompense - che saranno utilizzabili anche sui personaggi del Regno Eterno - dovrà scalare i vari livelli del pass e, per semplificare questo procedimento, gli sviluppatori hanno inserito nella stagione una serie di sfide che ricompenseranno il giocatore con il Favore, risorsa che funge da esperienza. Ovviamente solo una piccola parte delle ricompense sarà gratuita per tutti i possessori del gioco, ma sarà necessario acquistare il pass per ottenerle tutte. I contenuti stagionali, inclusa la nuova meccanica legata ai cuori, saranno invece completamente gratis.

Pare inoltre che vi siano speciali ceneri che si potranno ottenere senza costi aggiuntivi e la cui attivazione permetterà di ottenere benedizioni a tempo con un effetto benefico sull'ottenimento di esperienza, sulla durata degli elisir e su altri aspetti del gameplay.

Avete già dato un'occhiata alla nostra guida su come sbloccare i World Boss e sapere a che ora compaiono in Diablo 4?