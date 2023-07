Diablo 4 Stagione 1: guida a tutti i nuovi oggetti unici

L’aggiornamento pre-season di Diablo 4 non solo ha sistemato una miriade di bug, ma ha anche introdotto nuovi contenuti, fra i quali troviamo ben sei pezzi d’equipaggiamento unici. Scopriamo come sbloccarli e quali sono i loro poteri speciali.

Ahavarion, Lancia di Lycander

Questo bastone fa parte degli oggetti che vengono definiti ‘Ultra Unici’, poiché il loro tasso di ritrovamento è incredibilmente basso rispetto ad altri pezzi d’equipaggiamento appartenenti alla stessa categoria. L’aspetto di questa lancia, che non è legata ad alcuna classe specifica, è davvero peculiare: dopo aver eliminato un nemico Elite, si attiva per 10-20 secondi l’effetto di un Santuario casuale. Una volta terminato l’effetto, bisogna attendere 30 secondi per poter usufruire nuovamente di questo potere speciale.

Irazzurra (Spada Unica - Classe: Barbaro)

Più semplice da ritrovare in giro per Sanctuarium è Irazzurra, una lama realizzata appositamente per il Barbaro. L’aspetto esclusivo dell’arma in questione è legato al Colpo Fortunato: in questo caso, le abilità Primarie hanno un massimo del 20% di probabilità di congelare il bersaglio per 3 secondi ed infliggere un quantitativo di danni da freddo dipendente dal roll del pezzo (da un minimo di 0,75 ad un massimo di 1,5).

Squarciacarne (Mazza ad una mano Unica - Classe: Druido)

Il solo nome di questa mazza per il Druido rende l’idea di quanto sia in grado di provocare sofferenza ai bersagli. Il potere di questo oggetto unico consiste nel potenziare le abilità Ruggito Debilitante e Ululato Sanguinario, le quali infliggono da 0,5 a 1 (dipende come sempre dal roll) danni ai nemici avvelenati che si trovano nei paraggi.

Barriera Vigile (Scudo Unico - Classe: Negromante)

Non poteva certo mancare all’appello un oggetto per il Negromante, che grazie all’ultimo aggiornamento gratuito può mettere le mani su Barriera Vigile, uno scudo che basa la sua forza sul Colpo Fortunato. L’aspetto è strettamente correlato all’abilità Tempesta d’Ossa, poiché quando viene attivata e colpisce un nemico, vi è la probabilità del 5-25% di generare un’ulteriore tempesta, duplicando così gli effetti dell’abilità. Per ogni bonus di sacrificio (che si ottiene rimuovendo le evocazioni di guerrieri, maghi e golem) si ottiene un aumento del 25% di probabilità: questo significa che tale incremento può essere ottenuto fino a tre volte.

Corno d'Aquila (Arco Unico - Classe: Tagliagole)

A rendere felici tutti gli utilizzatori del Tagliagole con una build basata sulle armi a distanza ci pensa il Corno d’Aquila, un arco con un aspetto davvero utile quando si affronta un gruppo di nemici in uno scenario ristretto. Grazie all’aspetto dell’arma, Tiro Penetrante ha una probabilità del 30-80% (in base al roll) di scoccare una freccia che rimbalza sulle pareti. Nel caso in cui i proiettili dovessero colpire il bersaglio alle spalle, questo diventa vulnerabile per 3 secondi.

L’Oculus (Bacchetta Unica - Classe: Incantatore)

A chiudere il cerchio ci pensa una bacchetta per l’Incantatore, ovvero L’Oculus. Questa speciale arma è dotata di un aspetto legato all’abilità di Teletrasporto. Oltre ad attivare gratuitamente l’effetto di questa abilità di movimento, viene attivata una variante alla stessa: schivando con Teletrasporto, si raggiunge una posizione casuale.

Occorre precisare che ognuno di questi oggetti Unici potrà essere sbloccato solo ed esclusivamente giocando alla difficoltà più elevata, ossia il Livello del Mondo 4. Non vi sono invece restrizioni particolari per il tipo di personaggio da utilizzare per ottenere i drop, che sono quindi disponibili sia nel Regno Eterno che in quello Stagionale.

