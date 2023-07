Diablo 4: nella Stagione 1 si potranno creare build 'rotte e stupide'

Dopo aver lanciato un hotfix volto ad applicare un nerf alla classe del Negromante, Blizzard ha fornito qualche anticipazione sulla Stagione 1 di Diablo 4, in arrivo il 20 luglio su tutte le piattaforme.

Blizzard afferma che la prima stagione di Diablo 4 è progettata per "fare appello a tutto ciò che un giocatore fa in Diablo 4", spiega il lead producer Tim Ismay, permettendo di "costruire il tuo personaggio in un modo diverso". Il tema centrale della stagione è la minaccia portata da "il Maligno", che "si presenta durante l'intero gioco".

Ogni volta che incontrete un mostro d'élite, c'è la possibilità che si generi un Mostro Abietto, una "versione maligna" del demone, capace di aggredire il giocatore dei poteri aggiuntivi. Se riuscirete a batterlo, lascerà cadere un cuore e interagendo con esso usando Cage of Binding verrà dato il via a un rituale che attirerà tutti i Malignants, generando una versione ancora più potente del nemico con tanto di servitori al seguito. Sconfiggete anche lui e otterrete il Cuore Abietto, che Blizzard descrive come un nuovo oggetto paragonabile ai Leggendari ma "un po' più [potente]". I Cuori Abietti racchiudono "un'enorme quantità di potere" e, proprio come le gemme, potrete utilizzarle per costruire "nuove build stupide e rotte", come suggerisce Ismay. Ci saranno quattro diversi tipi di Cuori Abietti, uno dei quali sarà della varietà più rara e multicolore.

Blizzard sta continuando a lavorare anche per aggiungere più slot nell'inventario di Diablo 4.