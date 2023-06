Diablo 4 Stagione 1, ci siamo quasi! La data sarà rivelata settimana prossima

E' quasi tutto pronto per l'avvio dell'attesa Stagione 1 di Diablo IV, prevista per la seconda metà di luglio 2023 ma al momento ancora sprovvista di una data d'inizio definitiva. Una situazione destinata però a cambiare tra pochi giorni.

La data per l'uscita della Stagione 1 di Diablo 4 verrà infatti svelata settimana prossima: a confermarlo è Rod Fergusson, general manager del franchise di Diablo, rispondendo ad un follower su Twitter che chiedeva maggiori dettagli in merito alle tempistiche sul reveal. Fergusson non ha aggiunto nessun dettaglio ulteriore, ma è chiaro che si tratta di portare pazienza ancora per poco tempo. Tutto sembra dunque procedere in maniera regolare, in tempo per la confermata finestra della seconda parte di luglio.

L'inizio della prima Stagione non solo porterà in dote nuove sfide e contenuti, ma anche alcuni cambiamenti più o meno significativi all'esperienza di gioco finora offerta dall'opera targata Blizzard Entertainment: gli autori hanno ascoltato i feedback della community e con la Stagione 1 di Diablo 4 ci sarà un importante cambiamento per le gemme volto a rendere più agevole l'inventario dei giocatori. A questo punto non rimane che attendere la prossima settimana per scoprire quando il grande evento avrà effettivamente inizio, oltre ad eventuali ulteriori novità previste da Blizzard per l'occasione.