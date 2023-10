Diablo 4 Stagione 2: un grave exploit costringe Blizzard a sospendere gli scambi

Nel corso delle ultime ore, i giocatori di Diablo 4 hanno assistito alla disattivazione delle funzionalità legate agli scambi. A spingere Blizzard verso una decisione tanto drastica è stato un grave exploit della Stagione del Sangue.

In maniera simile a quanto accadde la scorsa volta, anche in questo caso gli sviluppatori non hanno fornito indicazioni specifiche sulla problematiche onde evitare che i giocatori possano replicarla nelle loro partite. Stando alle voci di corridoio, però, sembrerebbe essere tutto legato ad un glitch che, se sfruttato, permette di duplicare il Sigillo utile per l'evocazione di un boss endgame introdotto con la Stagione 2, l'Eco di Duriel, i cui drop sono particolarmente preziosi e potrebbero includere persino gli unici più rari dell'action RPG.

Per via della preziosità dei suoi drop, questo scontro non è facilmente accessibile ai giocatori e richiede lunghe sessioni di farming. Potete quindi immaginare con facilità quanto possa 'rompere' il gioco la possibilità di duplicare i sigilli per l'evocazione di questo nemico, così da accumulare quantità spropositate di loot di altissimo livello. È molto probabile che, al momento, l'exploit sia ancora attivo. In ogni caso vi sconsigliamo di sfruttarlo, poiché Blizzard potrebbe non prenderla bene e procedere con il ban dell'account.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate i 5 motivi per tornare a giocare con la Stagione 2 di Diablo 4.