Diablo 4 Stagione 2: dall'arrivo su Steam ai Poteri da Vampiro, tutte le novità

Come promesso, Blizzard ha trasmesso su Twitch e YouTube una diretta dedicata interamente a Diablo 4 e, più nello specifico, alla Stagione del Sangue. Scopriamo quali sono gli annunci fatti dalla software house per la seconda stagione dell'action RPG.

Le novità della Stagione 2

La diretta è iniziata con una presentazione dei contenuti principali della Stagione 2, che vedrà l'introduzione di Erys. Questa abile cacciatrice di vampiri si fermerà a Sanctuarium e cercherà il nostro aiuto per sconfiggere una pericolosa minaccia. Come potete facilmente intuire, sarà la guerriera il nostro NPC di riferimento per tutta la Stagione del Sangue e ci guiderà passo dopo passo nella quest stagionale. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, nel corso della storia stagionale non solo ci addentreremo in dungeon inediti, ma potremo esplorare territori già noti che presenteranno un aspetto leggermente rivisto. Per quel che concerne i nemici, invece, verranno introdotti nuovi mostri del sangue, che sono una sorta di reskin di nemici già disponibili nel gioco. Tra loro ci sono ghoul, scheletri, pipistrelli, maghi e guerrieri che mostrano tutti un design simile.

Il pezzo forte dell'update sembrano essere i Poteri da Vampiro, che rappresentano la nuova meccanica della Stagione 2 di Diablo 4. Accessibili tramite un'apposita schermata dell'inventario, i poteri di questo tipo si gestiscono in un menu composto da cinque diversi slot in cui inserire quelli che ricordano i glifi e che, di fatto, alterano in maniera evidente il gameplay. Oltre ad occupare uno slot, ogni Potere da Vampiro ha anche un requisito in risorse: il quantitativo di risorse disponibili dipende dai pezzi d'equipaggiamento. Nel caso in cui i vostri oggetti non dovessero vantare caratteristiche di questo tipo, potrete sbloccarle tramite l'uso dei Patti, un consumabile creato appositamente per la Stagione 2.

Passando agli eventi, Blizzard introdurrà i Blood Harvest, una specie di Marea Infernale che riguarderà aree specifiche della mappa per una quantità limitata di tempo. Durante questo periodo, i giocatori potranno esplorare quella porzione di Sanctuarium ed eliminare creature del sangue, sbloccando al contempo potenziamenti temporanei che semplificheranno il massacro.

Pare inoltre che gli sviluppatori abbiano rivisto la struttura della progressione, che dovrebbe subire un cambio dal raggiungimento del livello 50. Tutto sembra ruotare intorno ai nuovi boss legati a varie componenti del gioco (Maree Infernali, Spedizioni Incubo, Sussurri e World Boss). Tra questi nemici tornerà anche Vershan, il boss della Stagione degli Abietti. Gli altri boss sono Lord Zir, Grigoire, Duriel e la Bestia nel Ghiaccio. Ogni attività ha i suoi nuovi boss che contribuiranno a velocizzare la strada verso il livello 100. Questi boss non solo avranno maggiori probabilità di drop rari (inclusi i nuovi unici, che verranno svelati in seguito), ma potrebbero lasciar cadere elementi estetici come le skin per la cavalcatura e quelle per le armi.

Quality of Life

L'aggiornamento della Stagione 2 di Diablo 4 introdurrà anche una miriade di migliorie per il gioco. Si inizia con le Pergamene della Fuga, che nella nuova versione si consumano se un giocatore Hardcore si disconnette in combattimento, facendo sì che venga teletrasportato in un luogo sicuro. L'inizio dell'avventura con il salto della campagna permetterà di iniziare con più ricompense dovute all'accumulo di punti fama e più checkpoint per il viaggio rapido sbloccati. Pare inoltre che con i World Tier più alti vi sia un moltiplicatore degli XP più generoso. La software house ha anche innalzato il livello potere dei drop sacri ed ancestrali dai mostri eliminati ai Livelli del Mondo 3 e 4.

Tra le novità più importanti vi sono quelle relative alle gemme, che non vengono più lasciate cadere dai nemici. Fra il loot troveremo i frammenti di gemme, che potranno essere scambiati presso il gioielliere per fabbricare gemme.

Le cavalcature sono state pesantemente riviste, così che non solo tendano meno ad incastrarsi nello scenario, ma permettano anche di muoversi più rapidamente in giro per Sanctuarium. Sono inoltre stati ridotti del 50% o più tutti i tempi d'attesa relativi alla mount, così da velocizzare il ritorno sull'alleato a quattro zampe.

Gli Eventi Legione saranno più frequenti e si verificheranno ogni 25 minuti (prima l'attesa era di 30 minuti). Per quel che riguarda invece i World Boss, questi non arriveranno più ogni 6 ore ma ogni 3,5 ore, garantendo molte più probabilità di affrontarli ai giocatori che hanno poco tempo a disposizione. Chi è solito completare i Sussurri, invece, sarà felice di sapere che è stato pesantemente rivisto il quantitativo di oro ottenuto dai forzieri, così da rendere molto più semplice il farming di questa risorsa, fondamentale per completare alcune procedure legate all'equipaggiamento. I forzieri dell'albero contengono inoltre equipaggiamento di almeno 10 punti potere più alto rispetto a quelli equipaggiati, invece le casse più preziose hanno oggetti con una differenza di un minimo di 20 punti. Lo stesso vale per il bottino delle Maree infernali, di almeno 20 punti potere extra.



Più in generale, è stata aumentata l'esperienza ottenuta da Sussurri e Maree Infernali, così da velocizzare la progressione nelle fasi avanzate ed evitare di rendere i dungeon l'unica via per ottenere XP. I giocatori potranno inoltre marcare come preferiti alcuni oggetti nell'inventario, così che non vengano distrutti quando si decide di smontare tutto dal fabbro. È in arrivo anche l'auto-run, così da permettere al personaggio di muoversi automaticamente in una direzione.

Le novità dei Dungeon Incubo

Ad aver subito molte modifiche sono i dungeon endgame. Un interessante cambiamento riguarda l'aumento del numero di nemici che appaiono durante gli eventi nei dungeon, così da consentire ai giocatori di ottenere molta più esperienza grazie al massacro di decine e decine di creature. Non meno rilevante è la modifica all'esperienza per i Glifi che si ottiene alla sconfitta di un boss in un dungeon endgame, che è stata aumentata così da rendere meno frustrante la progressione.

Blizzard ha poi rimosso una serie di obiettivi dalle Spedizioni Incubo, facendo in modo che l'utente debba accedere all'area e cercare subito il boss. Anche la struttura dei dungeon ha subito qualche ritocco, così da evitare backtracking e risultare più lineare in fase di esplorazione. A tal proposito, con la Stagione 2 teletrasportarsi ad una Spedizione Incubo fa sì che il giocatore si ritrovi direttamente nel dungeon e non al suo ingresso. A cambiare sono persino alcune ricompense dei dungeon: le chiavi d'accesso ad ulteriori spedizioni endgame non differiranno mai di più di 5 livelli da quello completato. Ci sono poi alcune variazioni ai modificatori dei Dungeon Incubo. La mod Monster Critical Resist, per esempio, fa sì che ogni colpo inflitto dai mostri al giocatore diminuisca per 3 secondi il danno critico. Anche Death Pulse è stato modificato per evitare le situazioni spiacevoli in cui i Goblin del loot massacravano i giocatori Hardcore.



A chiudere il cerchio di novità troviamo l'arrivo su Steam di Diablo 4, che arriverà a breve e sarà anche compatibile con Steam Deck. Insomma, le novità sono tantissime e pare che Blizzard abbia ancora qualche sorpresa da svelare nella diretta della prossima settimana, incentrata sull'equipaggiamento e sul bilanciamento delle classi.