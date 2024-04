Diablo 4: la Stagione 4 è disponibile sul PTR ed è possibile provarla in anticipo

Se non vedete l'ora di mettere le mani sulla quarta stagione di Diablo 4, sappiate allora che da oggi è possibile provarla con largo anticipo. Blizzard Entertainment ha infatti dato il via al PTR (Public Test Realm) dell'action RPG, così che gli appassionati possano testare i nuovi contenuti e fornire feedback preziosi.

Questa nuova opzione è riservata ai soli possessori di Diablo 4 su PC tramite Battle.net. Chiunque volesse scaricare l'aggiornamento della Stagione 4 del titolo non deve seguire passaggi complessi: è sufficiente infatti avviare il client di casa Blizzard, recarsi nella pagina dell'action RPG e, in corrispondenza del menu a tendina relativo alla versione, selezionare Reame pubblico di prova. Verrà così avviato il download della build non definitiva della quarta stagione, così che possiate esplorarne tutti i contenuti.

Occorre però precisare che i progressi accumulati in questa versione del gioco sono completamente slegati da quelli della versione standard, quindi al momento della fine dei test sul PTR perderete tutti i personaggi creati.

Prima che corriate a scaricare questa nuova versione di gioco per scoprire in anticipo tutti i cambiamenti apportati al titolo Blizzard, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare uno speciale dedicato alle principali novità della Stagione 4 di Diablo 4.

