Diablo 4: la Stagione 4 rinviata di un mese, aggiornamento sul nuovo PTR

Blizzard Entertainment ha annunciato che la Stagione 4 di Diablo 4 arriverà più tardi del previsto, fissando una nuova data di uscita al 14 maggio. La compagnia ha rivelato il cambio di programma durante il recente appuntamento con la serie "Campfire Chat".

Il rinvio prevede quindi che la prossima ondata di contenuti del dungeon crawling arriverà un mese dopo rispetto alla data del 16 aprile precedentemente annunciata. Ciò significa anche che la Stagione 3, ovvero lo Stagione del Costrutto, durerà un mese in più.

Adam Fletcher, responsabile della community di Diablo, ha spiegato le ragioni dietro questa mossa, affermando che Blizzard non lancerà il suo prossimo Public Test Realm (PTR) per la stagione 4 fino al 2 aprile. Con la conclusione del PTR prevista una settimana dopo, il 9 aprile, il team voleva essere certo che avesse abbastanza tempo per considerare e implementare il feedback dei giocatori prima di passare a pieno ritmo alla Stagione 4.

"Lo posticiperemo di qualche settimana per assicurarci di ricevere tutto il feedback da questo PTR e lo applicheremo alla Stagione 4 per assicurarci che tutti questi nuovi cambiamenti di sistema siano corretti e funzionino per la community in base alle opinioni di tutti", ha dichiarato Fletcher.

I giocatori di Diablo 4 noteranno che la data visualizzata in-game della Stagione 4 cambierà presto per riflettere l'aggiornamento di programma. Inoltre, il PTR sarà disponibile su PC solo tramite Battle.Net per questa volta. Fletcher afferma che ciò consente al team di lavorare "più agilmente", anche se stanno esplorando altri modi per portare i PTR ai giocatori in futuro.

