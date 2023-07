Diablo 4: la Stagione degli Abietti è disponibile con nuove classi e altro

La Stagione 1 di Diablo 4, la Stagione degli Abietti, è un consistente aggiornamento per Sanctuarium: consentirà di affrontare nuove tipologie di mostri, allearsi con ex sacerdote della Cattedrale della Luce e catturare i Cuori Abietti.

La Stagione 1 di Diablo 4 inaugura anche il primissimo Percorso Stagionale e Pass Battaglia, grazie a cui qualunque giocatore potrà ottenere Favore e potenziamenti stagionali semplicemente giocando. Inoltre, acquistando la componente a pagamento del Pass Battaglia, sarà possibile collezionare oggetti cosmetici.

Ogni Stagione, come nel caso di questa prima Stagione degli Abietti, consente a tutti di iniziare dall'inizio il Percorso Stagionale, conservando la Fama e i benefici ottenuti dagli Altari di Lilith, ma godendo di tutte le nuove funzionalità di gioco.

Tra queste, partendo dallo stesso livello, ci sono nuove classi da provare. Per far progredire di livello un nuovo personaggio non sarà quindi necessario ricominciare da capo. Tuttavia, affinché la Fama si trasferisca al personaggio stagionale, bisognerà accedere con il proprio personaggio eterno che ha fatto i progressi maggiori. Le cavalcature sbloccate saranno immediatamente fruibili col nuovo personaggio. In caso di dubbi, consultate la nostra guida su come accedere ai contenuti della Stagione 1 di Diablo 4.

Vi ricordiamo, inoltre, che Il Pass Battaglia Premium della Stagione 1 è già incluso nella Digital Deluxe Edition di Diablo IV, mentre chi ha acquistato la Ultimate Edition avrà invece già a disposizione il Pass Battaglia accelerato, in cui è previsto lo sblocco del Pass Battaglia Premium più 20 salti di grado e un oggetto cosmetico.

Al termine di ogni Stagione, infine, bisognerà tenere a mente che i personaggi saranno trasferiti nel Regno Eterno, da cui sarà possibile accedervi in via permanente. Ogg è anche in programma una nuova Campfire Chat, in cui verranno discusse tutte le recenti modifiche alla patch 1.1.0.