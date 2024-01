Diablo 4: la Stagione dei Costrutti è disponibile, c'è anche un companion robotico

Nel corso delle ultime ore è arrivato il tanto atteso aggiornamento che ha ufficialmente segnato l'inizio della Stagione dei Costrutti, ossia la terza stagione di Diablo 4.

Come tutti gli aggiornamenti del titolo Activision Blizzard, anche questo è gratuito per tutti i possessori del gioco, che possono accedere ai contenuti stagionali senza costi aggiuntivi. Gli unici oggetti disponibili nel negozio sono le skin e il Battle Pass premium, che garantisce la possibilità di ottenere un'ampia gamma di elementi per personalizzare i personaggi, le armi e la cavalcatura.

Al centro dell'aggiornamento troviamo il Costrutto Siniscalco, ossia un companion controllato dall'intelligenza artificiale che accompagna il giocatore e lo aiuta durante i combattimenti. Questo esserino robotico può anche essere personalizzato tramite l'ausilio delle Pietre di Controllo e Pietre di Regolazione magiche, che consentono all'eroe di Sanctuarium di alterare le proprietà del companion affinché si adattino al suo stile di gioco. La Stagione dei Costrutti introduce anche le Cripte, nuove spedizioni molto complesse che ricompensano i giocatori che riescono a giungere fino alla fine di questi dungeon.

Solo più avanti farà il suo arrivo l'attività chiamata Forche Caudine, che consiste in spedizioni a rotazione settimanali in cui i giocatori di tutto il mondo potranno competere per raggiungere i posti più in alto della classifica globale. Fra le altre novità in arrivo troviamo la maggiore frequenza delle Maree Infernali, il supporto al movimento con WASD su tastiera e tanto altro.

Avete già visto il nuovo video sulla Stagione dei Costrutti di Diablo 4?