Diablo 4: cinque motivi per giocare con la Stagione del Sangue ad Halloween

Il tetro grigiore di Halloween si sposa a pennello con la Stagione 2 di Diablo 4, arrivata il 17 ottobre. La Stagione del Sangue, recentemente aggiornata con la patch 1.2.1 ci trascina in un’avventura a tema vampiri e in una battaglia all'ultima goccia di sangue.

Il 31 ottobre, tra streghe e zucche intagliate, è un momento ideale per tutti coloro che amano il mondo di Diablo e il genere horror e gotico. Se cercate una forte emozione, o un forte spavento, la Stagione 2 avrà molto di che dispensare.

"Con questo nuovo capitolo, i giocatori si imbarcheranno in un viaggio ricolmo di sangue che promette di sfidare ed emozionare, insieme agli aggiornamenti richiesti dalla community. Con l'avvicinarsi di Halloween, è il momento perfetto per scoprire nuovi poteri vampireschi e difendere il regno dal male!", ha dichiarato Joe Shely, Designer di Blizzard Entertainment.

Nella Stagione del Sangue potremo ricorrere all’aiuto di Erys, la misteriosa Cacciatrice di Vampiri doppiata da Gemma Chan, per fermare il Signore Oscuro e i suoi Cercatori del Sangue. Per riuscirci, potremo anche potenziare la nostra armatura con la magia del sangue, sbloccando nuovi Glifi Paragon, oggetti unici e poteri leggendari.

La Stagione del Sangue offre anche tante altre novità, come il Raccolto del sangue, un evento mondiale stagionale dove sarà possibile guadagnare progressi e fama affrontando le orde di vampiri in nuovi eventi locali e dungeon.

La Stagione 2 di Diablo IV offre anche miglioramenti alla qualità della vita e alla fluidità del gioco, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente. Ma attenzione: il sangue ha un prezzo e dovremo stare attenti a non soccombere alla sua influenza. E, se ancora non bastasse, ecco 5 motivi per tornare a giocare con la Stagione 2.