Diablo 4: Stagioni, Negozio, Pass Stagionale ed Eventi Live nel focus di Blizzard

I ragazzi di Blizzard Entertainment riaprono i cancelli di Sanctuarium per fornirci un nuovo, importante aggiornamento trimestrale sullo sviluppo di Diablo 4 interamente dedicato al Percorso Stagionale da compiere nel kolossal action GDR.

La casa di Irvine esordisce nel suo discorso sottolineando come "le Stagioni di Diablo IV saranno modellate sulla base di quelle di Diablo III. All'inizio di una nuova stagione, tutti i personaggi della precedente saranno trasferiti nel Regno eterno, dove potrai continuare a giocare, salire di livello e ottenere bottino. Per giocare in una nuova stagione, dovrai creare un nuovo personaggio per goderti le nuove funzionalità e contenuti stagionali mentre sali di livello assieme ad altri giocatori. Questo sistema, assieme all'ottenimento dei punti d'eccellenza in Diablo IV, assicura che gli sforzi e l'abilità, in termini sia di capacità personali che di configurazione del personaggio, determinino quanto potente possa diventare il proprio eroe".

Partendo da questo importante presupposto, Blizzard conferma che in ogni Stagione di Diablo 4 verranno aggiunti contenuti di gioco del tutto nuovi come missioni, sfide, modifiche al meta e miglioramenti generali che incideranno profondamente nell'esperienza ludica e nella progressione ruolistica offerta agli appassionati.

Ogni fase ingame di Diablo 4 aprirà perciò un nuovo corso che cambierà il gameplay in modo significativo, con funzionalità originali e una pletora di attività a cui partecipare da soli o in compagnia degli altri esploratori di Sanctuarium. Un tema affrontato con particolare enfasi da Blizzard riguarda la struttura del percorso stagionale e l'importanza degli Eventi Live: nel coso delle Stagioni assisteremo ad esempio all'invasione di Annegati per un intero fine settimana, oppure l'arrivo di uno strano mercante tra le rupi delle Steppe Aride. Ogni evento incentiverà i giocatori a esplorare l'enorme mondo di Diablo 4.

Ad ogni Stagione corrisponderà un apposito Pass Stagionale, con tanti oggetti da sbloccare ma che, a detta degli stessi ragazzi di Blizzard, non forniranno potenziamenti del gioco a pagamento. All'interno di ciascun Pass Stagionale di Diablo 4 ci saranno così dei gradi gratuiti e gradi premium, numerosi oggetti cosmetici, valuta premium da spendere in personalizzazioni nel Negozio e dei potenziamenti stagionali rigorosamente gratuiti e legati, appunto, alla progressione delle sfide compiute nel proprio percorso stagionale.