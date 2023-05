Diablo 4 Stress Test: come scaricare la Beta su PC, PlayStation e Xbox

Manca ormai pochissimo al debutto dello Stress Test di Diablo 4, ovvero l'ultima sessione di Open Beta che precede l'arrivo sugli scaffali dell'atteso action RPG firmato Blizzard Entertainment. Scopriamo insieme come fare per procedere al download di tutti i file e prepararsi così all'apertura dei server.

A differenza di quanto si potrebbe immaginare, lo Stress Test non è che una versione aggiornata della vecchia Open Beta e, di conseguenza, i giocatori che vogliono scaricare con qualche ora d'anticipo il gioco possono procedere al download dell'Open Beta dalla loro raccolta su PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Una volta disponibile il test, dovranno così limitarsi a scaricare una piccola patch prima di iniziare a giocare nuovamente.

Chi invece non ha mai effettuato il download dell'Open Beta di Diablo 4 dovrà attendere che Blizzard aggiunga lo Stress Test alle versioni del gioco disponibili sugli store digitali di Microsoft e Sony. A quel punto, vi basterà visitare le loro pagine e selezionare la Beta tra le versioni disponibili.

Ecco di seguito i link per procedere al download dell'Open Beta di Diablo 4:

Il discorso è diverso per quello che riguarda la versione PC, che non può essere scaricata in anticipo su Battle.net. In ogni caso, a breve dovrebbe spuntare tra le versioni del gioco disponibili per tutti gli utenti che hanno accesso al client di Blizzard.

Vi ricordiamo che il test sarà disponibile dalle ore 21:00 italiane del 12 maggio 2023 alla stessa ora del 14 maggio 2023. Non sarà inoltre necessario possedere un abbonamento attivo a Xbox Live Gold o PlayStation Plus per giocare a Diablo IV durante lo Stress test, ma nella versione finale sarà invece fondamentale disporre di un abbonamento ai servizi indicati per poter giocare.

