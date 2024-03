Diablo 4, svelata la Patch 1.3.3: preparatevi al ritorno dei Poteri Vampireschi

Nel bel mezzo della Stagione dei Costrutti, Diablo 4 si appresta a ricevere un nuovo importante aggiornamento. Scopriamo assieme i dettagli salienti della Patch 1.3.3, dalla data di lancio ai contenuti previsti.

La Patch 1.3.3 verrà pubblicata su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC nella giornata di martedì 5 marzo. Sono molteplici gli interventi e le novità previste, ma su tutte spicca senza ombra di dubbio il ritorno di determinati Poteri Vampireschi della Stagione del Sangue, i quali vedranno il loro livello di potere aumentare per adeguarsi all'attuale Stagione dei Costrutti. Questi poteri torneranno sotto forma di aspetti leggendari in tutti i Livelli del Mondo, sia nel Regno Eterno che in quello Stagionale. Parliamo, nello specifico, di:

Aspetto del Tocco maledetto

Aspetto della Metamorfosi

Aspetto del Sangue Ribollente

Aspetto della Frenesia

Aspetto Imperituro

Aspetto dell'Alba Lunare

Le novità non si fermano affatto qui, dal momento che sono previsti anche numerosi bilanciamenti ai livelli di potenza delle varie classi del gioco, ottimizzazioni all'interfaccia e correzione dei problemi. Tra questi ultimi, si sottolinea la chiusura di una serie di falle che permettevano ai giocatori di ottenere più potenza del previsto equipaggiando determinati oggetti, aspetti leggendari, abilità passive, bonus d'Eccellenza e abilità.

Per informazioni più dettagliati sugli interventi programmati da Blizzard Entertainment vi rimandiamo al sito ufficiale del gioco, prima di lasciarvi vogliamo però ricordarvi anche un altro importante appuntamento, quello del 28 marzo 2024 e del debutto di Diablo 4 in Game Pass.