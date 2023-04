Diablo 4: svelati risoluzione e framerate della versione Xbox Series X|S

In attesa di poter mettere le mani sulla versione finale di Diablo 4, i giocatori possono finalmente sapere qualche dettaglio in più sulle prestazioni sulle console di ultima generazione targate Microsoft.

Nel corso dell'ultimo episodio dell'Official Xbox Podcast, il buon Major Nelson ha scambiato quattro chiacchiere con Rod Fergusson, che ricopre il ruolo di responsabile del brand di Diablo presso Blizzard Entertainment. Durante la puntata, l'ex sviluppatore di Gears of War ha confermato che i giocatori Xbox Series X potranno godersi l'avventura infernale a risoluzione 4K e a 60 fotogrammi al secondo. Il framerate su Xbox Series S sarà lo stesso, ma in questo caso la risoluzione scende a 1080p per consentire alla console dall'hardware meno performante di avere prestazioni stabili.

Purtroppo non si hanno informazioni in merito alla risoluzione e non è chiaro se i 4K raggiunti da Series X siano nativi o dinamici. In ogni caso c'è ancora tempo per saperne di più, anche per ciò che concerne le versioni per le macchine di vecchia generazione. Si presume invece che la versione PlayStation 5 abbia prestazioni simili a quelle di Series X, ma restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Blizzard.

Nel frattempo, vi invitiamo a dare un'occhiata ai cinque giochi da provare subito in attesa che esca Diablo 4.