Diablo 4: svelato il costo delle microtransazioni e dello Starter Pack

Con l'inizio della fase di accesso anticipato di Diablo 4, i principali store digitali hanno accolto anche i bundle che consentono di acquistare la moneta premium del gioco Blizzard, ovvero il Platino. Scopriamo quanto occorre pagare per l'acquisto di skin ed altri elementi estetici.

Ecco di seguito l'elenco completo dei bundle di Platino disponibili sui vari store:

Pacchetto da 200 Platino - Prezzo: 1,99 euro

Pacchetto da 500 Platino - Prezzo: 4,99 euro

Pacchetto da 1.000 Platino - Prezzo: 9,99 euro

Pacchetto da 2.800 Platino (2.500 + 300 bonus) - Prezzo: 24,99 euro

Pacchetto da 5.700 Platino (5.000 + 700 bonus) - Prezzo: 49,99 euro

Pacchetto da 11.500 Platino (10.000 + 1.500 bonus) - Prezzo: 99,99 euro

Questo è invece il contenuto del Pacchetto Cacciatore di Cripte, venduto a 6,99 euro:

Cavalcatura Urlo Raggelante Grigio

Pugnale cosmetico Inizio della Fine

Arma cosmetica Ascia Mutevole

800 Platino

Come potete intuire, si tratta del classico Starter Pack proposto dalla maggior parte dei titoli live service e grazie al quale è possibile ottenere una piccola quantità di valuta premium ad un prezzo di favore e con in aggiunta qualche elemento estetico. Probabilmente siamo di fronte ad un DLC a tempo e che con l'arrivo della prossima stagione verrà sostituito da un altro pacchetto.

Va inoltre precisato che, stando a chi ha accesso al gioco, i contenuti in vendita nel negozio di Diablo 4 hanno un prezzo che varia da un minimo di 1.300 ad un massimo di 2.800 Platino. Sembrerebbe che l'aumento del costo si alcune skin sia dovuto alla presenza nel pacchetto di skin per la cavalcatura, personalizzazioni per le armi ed altri elementi aggiuntivi.

