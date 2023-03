Diablo 4: svelato l'orario di apertura dell'Open Beta e dell'Early Access

Diablo 4 è indubbiamente uno dei giochi più attesi in assoluto di quest'anno, e i fan dell'hack 'n' slash di Blizzard potranno tornare nelle oscure lande di Sanctuary con la nuova fase Beta in programma per questa settimana.

Blizzard Entertainment ha aggiornato le pagine ufficiali dedicate alla Beta di Diablo 4, svelando gli orari di apertura dell'imminente fase di test. Chi dispone dell'accesso anticipato potrà scaricare la beta il 15 marzo a partire dalle ore 17:00 italiane. Coloro che potranno invece accedere soltanto alla Open Beta, dovranno aspettare le ore 17:00 del 22 marzo.

Per procedere al download del client della Beta, agli utenti PC basterà aprire il client Battle.net e cercare Diablo 4 nella pagina "Tutti i giochi". A quel punto bisognerà selezionare il pulsante Installa e, una volta disponibile, si potrà iniziare a giocare alla Beta. I possessori di console Xbox e PlayStation dovrano semplicemente cercare la Beta nei rispettivi store digitali e avviare il download.

La Beta di Diablo 4 consente di giocare il Prologo e l'Atto 1 ambientato nella prima zona, Fractured Peaks. I giocatori possono salire fino al 25esimo livello con accesso a cinque classi (tre durante il periodo di Early Access).

Intanto, Rod Fergusson ha svelato se Diablo 4 uscirà o meno su Xbox Game Pass.