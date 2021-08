Diablo 4, lo sviluppo procede al meglio: raggiunto un nuovo traguardo da Blizzard

A seguito dell'aggiornamento trimestrale con cui abbiamo scoperto tante nuove informazioni sul progetto, tra cui quelle relative la realizzazione dei mostri, Blizzard Entertainment ha messo un freno alla diffusione di dettagli rigaurdanti l'attesissimo Diablo 4.

Nonostante la compagnia stia ora preferendo mantenere un certo riserbo, procedono dietro le quinte i lavori per creare il nuovo ambizioso capitolo della serie hack 'n' slash. Un frequentatore di reddit particolarmente attento ha notato che lo sviluppo di Diablo 4 ha recentemente raggiunto un nuovo importante traguardo.

Sfruttando gli strumenti messi a disposizione del sito BlizzTrack.com (un portale tramite cui è possibile essere aggiornati ogniqualvolta Blizzard pubblica una patch per i suoi giochi o apporta modifiche alle linee di codice), RandomManoo ha scoperto che l'action game è passato dalla build 0.0.1 alla 0.2.0. Potrebbe sembrare un cambiamento da poco, ma stando a quanto rivela un secondo utente Blizzard è solita cambiare il secondo numero della build quando vengono apportati cambiamenti cruciali alle meccaniche di gameplay e nel caso in cui vengano aggiunti nuovi contenuti. L'autore originale del post su reddit si spinge addirittura oltre e ipotizza che il titolo sia ora giocabile dall'inizio alla fine, pur non essendo ancora completo di tutti i suoi elementi.

Sembra insomma che il processo lavorativo stia procedendo per il meglio, al netto dei preoccupanti guai che hanno colpito Activision-Blizzard riguardanti la sua problematica gestione del personale femminile.