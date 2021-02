Diablo 4 e la Tagliagole: le prime immagini ingame della nuova Classe personaggio

In coincidenza della BlizzCon 2021 che ha mostrato in video la Tagliagole di Diablo 4, Blizzard ha pubblicato i primissimi scatti ingame che immortalano la spietata guerriera da interpretare nel nuovo kolossal action ruolistico.

La nuova infornata di screenshot condivisi dalla software house di Irvine ci reimmerge nelle atmosfere di Sanctuary per darci l'opportunità di ammirare in azione Rogue, la guerriera che nella versione italiana di Diablo 4 assumerà il nome di Tagliagole.

Oltre a questa splendida serie di immagini, Blizzard pubblica anche una scheda sul portale ufficiale di Diablo che ci aiuta a familiarizzare con le tecniche di combattimento, conoscere l'antefatto narrativo e ricevere una prima infarinatura sull'esperienza di gioco che andrà a contraddistinguere questa assassina rispetto alle altre Classi personaggio del Barbaro, dell'Incantatrice e del Druido.

Nella panoramica, gli sviluppatori statunitensi descrivono la Tagliagole di Diablo 4 come "una guerriera agile e adattabile che può specializzarsi nel combattimento a distanza o in quello ravvicinato. Può abbattere i suoi nemici con le sue armi con lame imbevute nel veleno, eseguire potenti attacchi combo e aumentare il suo arsenale con veleni mortali o magie oscure per falcidiare i demoni".

Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un approfondimento dedicato a Diablo 4 su Tagliagole e open world con le ultime novità provenienti dalla BlizzCon Online.