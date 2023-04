Diablo 4, tanti cambiamenti nella versione finale: il merito è della community

L'uscita di Diablo 4 è ormai dietro l'angolo. Manca poco tempo all'arrivo dell'attesissimo capitolo ideato da Blizzard, che nel corso delle scorse settimane è stato al centro di anteprime che hanno puntato la luce dei riflettori sull'opera. Dalle ultime informazioni sappiamo che non ci sarà nessuna open beta sull'endgame di Diablo 4.

Eppure, proprio di recente sono sopraggiunte ulteriori notizie direttamente dai creatori della saga, i quali rivelano che i feedback della community hanno portato a diversi cambiamenti in Diablo 4. Tali informazioni, rese pubbliche attraverso la sezione "news" del sito di Blizzard, fanno riferimento a quelle che saranno delle variazioni rispetto a quanto visto dall'utenza di tutto il mondo. Dal comunicato ufficiale possiamo leggere che il team ha "ottimizzato varie spedizioni in tutte le zone per minimizzare la necessità di tornare indietro". Le spedizioni al centro di questo cambiamento sono diverse, come Varco della Caldera e non solo.

"L'obiettivo principale delle modifiche alla struttura è stato di ridurre la frequenze di determinate circostanze che portano a dover tornare indietro, sottraendo parte dell'esperienza di gioco". "I feedback della community", continua sotto il comunicato, "ci hanno indicato che completarsi (ci si riferisce agli obiettivi delle spedizioni) fosse noioso". Il tutto ha quindi il fine ultimo di migliorare vari aspetti dell'avventura realizzata in Diablo 4 e il merito dei cambiamenti in arrivo nella versione finale del titolo lo si deve agli utenti che hanno prontamente riportato il proprio feedback.

Tuttavia, le novità non finiscono qui: ad essere state modificate da Blizzard sono state anche le classi, le quali peccavano di bilanciamenti adeguati a garantire un'esperienza equilibrata. "Alcuni giocatori e giocatrici hanno notato che certe abilità erano troppo potenti. Uno degli obiettivi delle abilità è di renderle interessanti da utilizzare e interattive in termini di combattimenti e combinabilità con l'equipaggiamento".

Le novità sono diverse e vi rimandiamo quindi ad approfondire l'argomento leggendo le patch notes di tutti i cambiamenti che approderanno con la versione finale del titolo. Intanto, però, siete curiosi di conoscere la nostra opinione sull'ultima iterazione della celebre saga? In tal caso, vi suggeriamo di recuperare la nostra prova della beta di Diablo 4 su PC.