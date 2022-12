Diablo 4 ai The Game Awards? Blizzard avverte The Rock, 'Lilith sta arrivando'!

La possibile presenza di Diablo IV ai The Game Awards 2022 è al centro di rumor e indiscrezioni già da qualche settimana, ma ora è la stessa Blizzard a stuzzicare il pubblico.

Con il Tweet che trovate in calce a questa news, il team di sviluppo del nuovo capitolo della serie lascia infatti intendere che potrebbe essere in arrivo qualche importante novità. Mentre oscure figure si riuniscono nell'ombra, l'hashtag "#LilithIsComing" - lanciato lo scorso 1 dicembre - stuzzica la curiosità degli appassionati. L'oscura sovrana dei demoni "sta arrivando", e in assenza di indicazioni ulteriori la sua destinazione più probabile potrebbe essere proprio il palco dei The Game Awards 2022.

Il medesimo gruppo di evocatori incappucciati occupa al momento anche l'immagine di copertina dell'account Twitter ufficiale di Diablo, peraltro impegnato in una bizzarra operazione promozionale. Nelle ultime ore, si sono susseguiti diversi cinguettii riportanti il medesimo avvertimento legato ad un imminente avvento di Lilith. Tra i destinatari dei messaggi, spiccano però soggetti piuttosto peculiari, da The Rock a Delta Airlines, passando per State Farm.



In attesa di saperne di più, ricordiamo che è invece già stata ufficialmente confermata la presenza di Star Wars: Jedi Survivor e Baldur's Gate 3 ai The Game Awards 2022.