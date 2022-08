Diablo 4 tornerà a mostrarsi ai The Game Awards di dicembre?

Un documento interno di Activision Blizzard trapelato in queste ore ha svelato non solo la data di uscita di Call of Duty Warzone 2 ma anche l'arrivo di un nuovo trailer di Diablo 4 giusto in tempo per la fine dell'anno.

Tra gli eventi chiave di fine anno di Activision Blizzard, il documento cita il lancio di Call of Duty Cortez, nome in codice di Call of Duty Modern Warfare 2, in arrivo il 28 ottobre, inoltre si parla del lancio di Call of Duty Warzone 2 per il 16 novembre e infine dell'arrivo di un trailer di Diablo 4.

Quando? L'8 dicembre, in occasione dei The Game Awards, il publisher dovrebbe mostrare il "Pre Purchase Trailer" del gioco, idealmente aprendo quindi i preordini, svelando la data di uscita ed eventuali bonus preorder.

Il documento svela anche la data dello show di Geoff Keighley, al momento sappiamo che i The Game Awards torneranno anche quest'anno a dicembre ma non c'è ancora una data precisa, con ogni probabilità dunque l'evento si terrà l'8 dicembre o più probabilmente nella notte del 9 dicembre in Italia considerando il fuso orario. Nelle ultime settimane Activision Blizzard ha lottato contro i leak di Diablo 4 dando la caccia ai leaker e cercando di far rimuovere dai social il materiale trapelato da una build di test.