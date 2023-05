Diablo 4 è tradotto e doppiato in italiano oppure no?

La Beta di Diablo 4 era interamente in inglese e sono in molti a chiedersi se anche la versione definitiva del gioco non sarà tradotta nella nostra lingua. Diablo 4 è tradotto in italiano oppure no?

Sì, Diablo 4 è localizzato in italiano per quanto riguarda testi, menu, interfaccia e dialoghi, la versione definitiva del gioco in vendita dal 6 giugno (dal 2 giugno con Accesso Anticipato) supporterà interamente la nostra lingua.

Il nuovo gioco Blizzard è tradotto non solo in italiano ma anche in spagnolo, portoghese brasiliano, tedesco, portoghse, polacco, russo, francese, giapponese e cinese e non è escluso che altri idiomi possano essere aggiunti nel prossimo futuro. In ogni caso, per i giocatori italiani è sicuramente una bella notizia, dal momento che potranno giocare a Diablo 4 senza impedimenti linguistici o barriere legate alla scarsa comprensione di un testo in una lingua differente.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Diablo 4 ricordandovi che il gioco esce il 6 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S mentre dal 2 giugno è attivo l'Accesso Anticipato per chi ha prenotato le edizioni Deluxe e Ultimate su Battle.net, PlayStation Store e Xbox Store. A proposito, ecco quanto dura la storia di Diablo 4.