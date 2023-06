Diablo 4, tragedia a Sanctuarium: muore al livello 100 in Hardcore per una disconnessione

La Modalità Hardcore di Diablo 4 non è per tutti, ma Souaïb ‘cArn’ Hanaf è senz'altro riuscito ad interpretarla nel modo giusto. Lo streamer di Twitch si è imposto come il primo giocatore del mondo a raggiungere il livello 100 in Hardcore, ma gioia e soddisfazione hanno lasciato presto il passo a rabbia ed incredulità.

Poco dopo aver raggiunto l'incredibile traguardo, che tra le altre cose l'ha reso idoneo per l'ottenimento di una delle 1.000 statue di Lilith messe in palio da Blizzard Entertainment, cArn ha visto la sua marcia trionfale interrompersi dinanzi ad uno dei nemici più ostici mai apparsi nei videogiochi online: una disconnessione. Avete letto bene, a causa di un problema di rete ha irrimediabilmente perduto il suo Barbaro, ritrovandosi alla successiva riconnessione dinanzi ad un falò senza alcun personaggio attivo.

Per chi non lo sapesse, la Modalità Hardcore chiede ai giocatori più coraggiosi di affrontare le minacce demoniache di Sanctuary con la morte permanente abilitata. In altre parole, in Hardcore ai morti non vengono concesse seconde opportunità. Lo streamer era riuscito a livellare fino al livello 100, approfittando anche di alcune partite di gruppo per massimizzare l'ottenimento di punti esperienza, senza morire neppure una volta, ma dopo 82 ore di gioco ha dovuto arrendersi. Come potete vedere anche voi nella clip reperibile su Twitch, ad un certo punto ha visto i nemici bloccarsi e nel giro di pochi ulteriori secondo lo schermo diventare nero. "Mi state prendendo in giro?", è stata la sua prima, atterrita esclamazione, mentre uno dei suoi spettatori commentava "non in questo modo".

No, il suo viaggio Hardcore non meritava di concludersi in questo modo, ma purtroppo la fortuna l'ha abbandonato sul più bello, ossia mentre affinava la build per affrontare il super boss finale che attende tutto i giocatori di Diablo 4 al livello 100.