Diablo 4: il trailer dell'opera di Blizzard presentato ai TGA annuncia la data d'uscita

Dopo una lunghissima attesa per uno degli eventi più importanti del panorama videoludico ed in seguito ai diversi rumor sulla presenza di Diablo 4 ai The Game Awards 2022, finalmente sono giunte delle nuove informazioni su quella che sarà una delle principali sorprese del 2023.

Dopo un trailer spettacolare che mette in scena un epico scontro tra le forze del bene e nel male tra le fauci dell'inferno, adesso possiamo dire con certezza che tutti i rumor sulla presenza di Diablo 4 ai The Game Awards erano veritieri. Nel corso della presentazione che ha tenuto banco in queste ore, presentata dal noto Geoff Keighley, giungono delle informazioni ufficiali sulla data d'uscita dell'attesissimo titolo targato Blizzard.

Diablo 4 uscirà il 6 giugno 2023, andando quindi a confermare le voci di corridoio che annunciavano l'uscita del gioco in un periodo che andasse dal mese di aprile 2023 al mese di giugno dello stesso anno. Adesso, però, possiamo confermare con assoluta certezza che quegli stessi rumor fossero fondati. Tuttavia, nel corso dell'evento non è stata annunciata la sola data d'arrivo del gioco sul mercato videoludico.

Da oggi sarà possibile procedere al pre-order di Diablo 4, il quale garantirà l'accesso alla open beta in accesso anticipato. Al momento, però, non si sa quando sarà possibile giocare alla versione non definitiva del quarto capitolo dell'iconico brand di Blizzard. Ciò nonostante, la sola presenza di Diablo 4 ai TGA e la conferma ufficiale della data d'uscita sarà più che sufficiente per fare la felicità dei fan.