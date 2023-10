Diablo 4: il trailer della Stagione 2 era pieno di errori, Blizzard l'ha rimosso

Sta facendo discutere quanto accaduto nel corso delle ultime ore sul canal YouTube ufficiale di Diablo 4, dove il trailer della Stagione del Sangue è stato rimosso a causa della presenza di una lunga serie di bizzarri errori.

Ovviamente i fan non si sono lasciati sfuggire l'occasione per recuperare il video e sottolineare tutte le sue problematiche. Come si può notare nel video del content creator Raxxanterax, sono davvero tante le imperfezioni del video. Possiamo ad esempio notare che nella sequenza dedicata alle cavalcature, che nella nuova stagione saranno più veloci, non si nota la minima differenza tra il prima ed il dopo. Lo stesso identico discorso vale per la struttura dei dungeon, che con il prossimo aggiornamento dovrebbe vantare una forma più lineare: in questo caso, però, le immagini sono giuste ma invertite e mostrano le nuove spedizioni nel 'prima' e quelle precedenti alla patch nel 'dopo'. Non mancano nemmeno errori nei calcoli quando si tratta di parlare del rinnovato sistema di distribuzione dei punti esperienza, che a detta degli sviluppatori renderà la progressione molto più veloce nella Stagione del Sangue.

Insomma, questo trailer era un disastro e non è difficile comprendere il motivo per cui la software house abbia deciso di rimuoverlo appena gli utenti hanno iniziato a scoprire le sue magagne. In ogni caso è probabile che a breve ne arriverà uno 'corretto', visto che le novità della Stagione 2 di Diablo 4 saranno disponibili a partire da domani, martedì 17 ottobre 2023.