Diablo 4: dove trovare gli Altari di Lilith delle Vette Frantumate

Lilith, la creatrice di un mondo oscuro, dominato dall’angoscia e dal dolore, torna a reclamare il trono in Diablo 4. Nel Regno degli Inferi conta numerosi e fedeli seguaci e ancor più sono gli omaggi a lei riservati nel Sanctuarium. Tra questi spiccano gli Altari di Lilith, delle statue capaci di conferire dei bonus speciali.

Prima di partire, una premessa importante: la presente guida si riferisce alla versione Beta di Diablo 4 e annovera la posizione di tutti gli Altari di Lilith presenti nelle Vette Frantumate, l'unica area al momento disponibile. Avremo cura di aggiornare questa guida alla data di lancio di Diablo 4, aggiungendo tutte le altre relative alle regioni rimanenti.

Gli Altari di Lilith finora confermati nelle Vette Frantumate di Diablo 4 risultano essere ben 28. Sparsi per tutto il mondo di gioco, anche nelle aree che per ora ci sono precluse, possono rivelarsi insidiosi da localizzare, in quanto la loro posizione sul campo è indicata solo da un tenue bagliore rosso. Fortunatamente, non sarà necessario consumare interamente la suola dei propri stivali per trovarli tutti. In questa guida, infatti, illustreremo la posizione di ognuno degli Altari di Lilith finora rivelati nelle Vette Frantumate di Diablo 4 con una mappa al seguito.

Quali bonus danno gli Altari di Lilith in Diablo 4?

Proprio in virtù della loro segretezza, rintracciare ed esaminare tutti gli Altari di Lilith in Diablo 4 ci consentirà di ottenere delle succose ricompense. Uno degli aspetti più interessanti legati ai bonus degli altari è che questi saranno condivisi per tutti i personaggi del vostro account.

Ciò significa che, nel caso in cui decideste di creare un nuovo personaggio su Diablo 4, fosse anche di un’altra classe, il vostro eroe beneficerà di tutti i bonus acquisiti grazie al ritrovamento degli altari di Lilith all’interno del regno, vale a dire Punti Esperienza + aumenti permanenti alle statistiche. Gli incrementi parametrici non sono troppo sostanziosi, ma nel complesso miglioreranno il quadro delle statistiche generali. Ogni altare rilascia un potenziale bonus di attributo permanente fra quelli elencati qui sotto, oltre ad aumentare il livello di Fama:

Aumento della Forza

Aumento della Destrezza

Aumenta dell’Intelligenza

Aumento della Volontà

Aumento della capacità massima degli Oboli Mormoranti di 5

Vi ricordiamo che si tratta di bonus estesi a tutti i personaggi dell’account. In aggiunta, ogni singolo personaggio potrà interagire con le statue nel proprio mondo di gioco e acquisire l’ulteriore bonus EXP unico che scatta la prima volta in cui le si esamina.

Dove trovare tutti gli Altari di Lilith nelle Vette Frantumate

Gli Altari di Lilith che sorgono nella regione delle Vette Frantumate sono ad oggi ben 28, ma è stato confermato che compariranno in numerose altre aree del regno, quali Scosglen, le Steppe Aride, Hawezar e Kehjistan.

Sarà importante aguzzare la vista e talvolta anche l’ingegno per non lasciarsi sfuggire questi curiosi collezionabili. Nella mappa sottostante, tratta dal sito MapGenie, potete visualizzare la posizione dei 28 Altari disseminati per le Vette Frantumate. Ognuno di essi conferisce anche Punti Fama, che sono un ottimo espediente per potenziare il vostro personaggio.

Nota importante: trattandosi della fase Beta, è stato segnalato da alcuni giocatori che in qualche circostanza gli altari non compaiono nelle posizioni in cui dovrebbero, a causa probabilmente di un glitch. In quel caso, provate a uscire e ricaricare il gioco.

Le posizioni degli altari non cambiano sulla base della modalità di gioco, perciò restano valide sia in modalità Softcore che Hardcore, ma i bonus dovranno eventualmente essere acquisiti separatamente in ciascuna modalità di gioco.

Collezionare le ricompense dagli Altari di Lilith ci spianerà la strada verso l’endgame. I potenziamenti che accumuleremo, inoltri, si dimostreranno di grande vantaggio per i futuri scontri con i boss, ragion per cui è caldamente consigliato dedicarsi alle statue della creatrice prima della release della Stagione 1 di Diablo 4.

L’uscita di Diablo 4 su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC è prevista per il 2 giugno per coloro che hanno l’accesso anticipato e il 6 giugno per chi non ha pre-acquistato il gioco (ore 1.00 di notte italiane in entrambi i casi). Se non conoscete – o non ricordate - la storia del gioco, vi invitiamo a recuperare il nostro riassunto della trama di Diablo per approdare negli Inferi con il giusto bagaglio di informazioni.