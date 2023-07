Diablo 4: trucchi per affrontare al meglio la Stagione degli Abietti

Blizzard Entertainment ha ufficialmente dato il via alla Stagione degli Abietti di Diablo 4, che introduce nuovi contenuti dedicati ai giocatori intenzionati a creare un personaggio nel Regno Stagionale.

Se anche voi state per intraprendere questo nuovo viaggio a Sanctuarium, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili.

Saltate la campagna

Come già ribadito anche nella guida sucome prepararsi al meglio alla Stagione degli Abietti di Diablo 4, è davvero importante che iniziate il vostro percorso stagionale saltando la campagna. A meno che l’eroe creato per la Stagione 1 non sia il vostro primo personaggio, crearne uno senza aver sbloccato il ‘Salta campagna’ sarebbe un inutile spreco di tempo: vi ritrovereste infatti a dover ricominciare da zero la storia e a dover giungere fino ai titoli di coda per poter avviare la quest stagionale. Insomma, riprendete in mano il vostro eroe nel Regno Eterno e completate gli ultimi atti prima di muovere i primi passi nella Stagione degli Abietti.

Non pensate troppo alla classe

Il primo dubbio di fronte al quale vi troverete all’inizio della nuova stagione di Diablo 4 è quello legato alla scelta della classe. In merito a questo aspetto, vi sono filosofie diverse: alcuni non hanno la benché minima intenzione di sperimentare e scelgono lo stesso personaggio del Regno Eterno per replicare la stessa build già consolidata, invece altri sfruttano la stagione per selezionare un’altra classe dalla quale sono incuriositi. Il nostro consiglio è di procedere come meglio credete senza però dare troppo peso a tier list, build dei theorycrafter e simili, visto che - come ha dimostrato anche l’ultima patch - le cose possono cambiare da un momento all’altro ed è preferibile utilizzare la classe con cui vi trovate meglio. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata da chi vuole raggiungere obiettivi specifici nel corso della stagione, magari in modalità Hardcore: in tal caso, forse potrebbe essere una buona idea scegliere quello che è effettivamente il personaggio più forte e per il quale sono state individuate ‘build rotte’.

Non alzate la difficoltà

A meno che non siate giocatori navigati e abbiate selezionato una classe con cui vi trovate a vostro agio, vi suggeriamo di non partire dal Livello del Mondo 2. Sebbene tale difficoltà fornisca un bonus all’esperienza, è anche vero che il recente aggiornamento abbia ritoccato verso il basso le difese di ogni singola classe, rendendo più difficile la sopravvivenza quando a schermo ci sono gruppi di nemici. Nel caso in cui doveste incontrare troppi ostacoli e morire ripetutamente, ciò rallenterebbe in maniera consistente la vostra scalata al Livello 100 e il bonus agli XP risulterebbe del tutto inutile, senza contare anche i costi per la riparazione degli oggetti danneggiati. Insomma, riflettete bene sulla difficoltà di partenza e non esitate a visitare la statua di Kyovashad per abbassarla.

Riscattate le ricompense regionali

Se nel corso della vostra avventura con il personaggio del Regno Eterno di Diablo 4 vi siete dedicati all’esplorazione della mappa e al ritrovamento di tutte le Statue di Lilith, sin dall’inizio della vostra partita con l’eroe stagionale potrete raccogliere i frutti di tali sforzi. Senza contare i vantaggi tratti dall’avere l’intera mappa priva di nebbia e un bel po’ di punti statistica extra, potrete immediatamente visitare la schermata dei punti Fama e riscattare le ricompense dei primi due livelli per ogni area di Sanctuarium. Ciò vi permetterà di avere subito 9 pozioni curative e 5 punti abilità, perfetti per dare una marcia in più alla vostra build.

Evitate sprechi di tempo

Sappiamo bene che all’inizio del vostro percorso stagionale in Diablo 4 avrete la forte tentazione di completare qualche incarico secondario o di andare a far fuori gruppi di nemici nell’open world. Tutto questo, però, non farebbe altro che farvi perdere tempo prezioso e limiterebbe pesantemente il loot. Affinché possiate raccogliere le risorse stagionali, dovrete prima completare una manciata di incarichi per conto di Cormond, il nuovo NPC che vi introdurrà alla meccanica dei Cuori Abietti. Solo dopo aver seguito le sue istruzioni, sarete in grado di eliminare nemici speciali che lasciano cadere pezzi d’equipaggiamento con castoni speciali, l’Icore e gli stessi cuori.

Date un’occhiata alle sfide stagionali

Tra un dungeon e l’altro, non dimenticate di prestare una certa attenzione al Percorso Stagionale, ovvero la schermata dedicata alle sfide a tempo che possono essere completate per ricevere non solo aspetti e risorse, ma anche il Favore, l’equivalente dell’esperienza del Battle Pass. Si tratta spesso e volentieri di incarichi molto semplici ed è possibile portarli a compimento nel giro di qualche minuto, così da portarsi avanti con lo sblocco di cosmetici e altri oggetti del pass. Sappiate inoltre che le ricompense del Percorso Stagionale e quelle del Battle Pass non si ottengono automaticamente e vanno riscattate in maniera manuale dalle apposite schermate.

Usate le Ceneri Fumanti

Fra le ricompense gratuite del Pass Battaglia della Stagione degli Abietti di Diablo 4 vi sono le Ceneri Fumanti, una risorsa davvero preziosa che può essere riscattata solo da chi raggiunge un livello esperienza specifico. Se volete velocizzare la progressione, non dimenticate di fare vostri questi oggetti ed utilizzarli il prima possibile: in questo modo potrete non solo aumentare il drop rate di denaro e Cuori Abietti, ma anche incrementare gli XP ottenuti eliminando i mostri.

Spendete gli Oboli

Nel corso della vostra partita nella Stagione 1 di Diablo 4 incontrerete sicuramente momenti meno fortunati in cui faticherete ad ottenere uno specifico pezzo d’equipaggiamento che possa rimpiazzare quello che è ormai troppo debole rispetto al vostro livello. In casi come questo, sappiate che è un’ottima idea quella di affidarsi al Latore di Curiosità, che in cambio dei preziosi Oboli Mormoranti vi permetterà di ottenere un oggetto per un slot specifico di rarità casuale: possiamo assicurarvi che le probabilità di ottenere pezzi d’equipaggiamento leggendari in questo modo sono davvero elevate. Cercate quindi di dedicare del tempo agli eventi pubblici per ottenere gli Oboli o ai Boss Mondiali di Diablo 4, i quali hanno il 100% di lasciar cadere almeno un oggetto leggendario.

